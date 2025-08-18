（影）不只陶晶瑩！ 小S、蔡康永昔「表態反核」影片被挖

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕8月23日將舉行核三延役公投案，藝人的反核態度意外成為焦點，有網友挖出女星陶晶瑩12年前「核電一錯我們就毀了」言論並製作成圖卡宣傳，本人見此緊急發聲制止，「不要用舊聞消費我」。事實上，演藝圈不少人都曾表態反核，其中「小S」徐熙娣和蔡康永還拍片直言，「不會讓任何的危險發生在我們這塊土地上。」

蔡康永（左）和小S曾表態反核。（翻攝自YT）

民間團體於2013年9月舉辦廢核大遊行，以「終結核四，核電歸零」為口號，號召出超過20萬人上街，當年的時代背景下，有不少藝人響應，公開表態反核立場，其中包括小S、蔡康永、林志玲、陶晶瑩和伊能靜等人。

小S和蔡康永於同年6月透過反核團體「媽媽監督核電廠聯盟」影片發聲。小S表示，自己加入反核行列，希望能夠生活在安全、沒有危險的土地上；蔡康永則說，「核發電是沒有必要冒的險」，呼籲做決策的人，要確保台灣把一個乾淨、安全的未來交給下一代。

