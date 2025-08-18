晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（影）不只陶晶瑩！ 小S、蔡康永昔「表態反核」影片被挖

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕8月23日將舉行核三延役公投案，藝人的反核態度意外成為焦點，有網友挖出女星陶晶瑩12年前「核電一錯我們就毀了」言論並製作成圖卡宣傳，本人見此緊急發聲制止，「不要用舊聞消費我」。事實上，演藝圈不少人都曾表態反核，其中「小S」徐熙娣和蔡康永還拍片直言，「不會讓任何的危險發生在我們這塊土地上。」

蔡康永（左）和小S曾表態反核。（翻攝自YT）蔡康永（左）和小S曾表態反核。（翻攝自YT）

民間團體於2013年9月舉辦廢核大遊行，以「終結核四，核電歸零」為口號，號召出超過20萬人上街，當年的時代背景下，有不少藝人響應，公開表態反核立場，其中包括小S、蔡康永、林志玲、陶晶瑩和伊能靜等人。

小S和蔡康永於同年6月透過反核團體「媽媽監督核電廠聯盟」影片發聲。小S表示，自己加入反核行列，希望能夠生活在安全、沒有危險的土地上；蔡康永則說，「核發電是沒有必要冒的險」，呼籲做決策的人，要確保台灣把一個乾淨、安全的未來交給下一代。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中