娛樂 電視

廣播金鐘主持人出爐！吳怡霈聯手「2年前奪獎得主」

〔記者傅茗渝／台北報導〕第60屆廣播金鐘獎將於 10 月 11 日在台北流行音樂中心登場，由文化部影視及流行音樂產業局主辦、三立電視製播。今年主持陣容曝光，由ICRT 資深主持人林哲修（Joseph Lin）首度挑大樑，與 POP Radio 主持人吳怡霈聯手主持。

第60屆廣播金鐘獎主持人出爐，吳怡霈首度搭檔林哲修。（三立提供）第60屆廣播金鐘獎主持人出爐，吳怡霈首度搭檔林哲修。（三立提供）

林哲修是廣播圈的熟面孔，主持資歷超過二十年，早期曾在美國擔任電腦工程師，因熱愛音樂與傳媒而轉行，長年在 ICRT 主持節目，擁有眾多聽眾支持。他在 2023 年第58屆廣播金鐘獎憑節目《The Jam》奪下「流行音樂節目主持人獎」，專業表現深受肯定。此次再度站上金鐘舞台，從得獎人變身為典禮主持人，格外具有代表意義。

林哲修擔任第60屆廣播金鐘獎主持人。（三立提供）林哲修擔任第60屆廣播金鐘獎主持人。（三立提供）

吳怡霈擔任第60屆廣播金鐘獎主持人。（三立提供）吳怡霈擔任第60屆廣播金鐘獎主持人。（三立提供）

與他搭檔的吳怡霈，則是橫跨廣播、電視與舞台劇的多棲主持人，目前固定在POP Radio主持節目，活潑專業的風格廣受觀眾喜愛。兩人首次合作，被視為今年金鐘典禮的一大亮點。

