娛樂 電視

「最強綠葉」副業再+1！洪毛砸千萬新竹開店 八點檔男女神力挺站台

〔記者李紹綾／台北報導〕洪毛在演藝圈打滾多年，有「最強綠葉」稱號，近期在民視八點檔《好運來》飾演中醫師，戲裡事業失利，戲外卻喜迎人生新里程碑。他與兩位股東斥資逾千萬，在新竹開設車用多媒體設備及包膜店，被問及如何在多重身分間切換，洪毛說：「我是365天都在上班，做我熱愛的事，所以完全不覺得累。」

洪毛副業插旗新竹。（民視提供）洪毛副業插旗新竹。（民視提供）

洪毛投入車用音響市場多年，他不僅親自鑽研技術，更經常親自服務客戶，深受業界肯定。昨（17日）新竹分店開幕，主打汽車影音、行車記錄器和電動車升級與包膜一站式服務。游安順、馬國弼、賴芊合、林柏妤、林道遠、阿竿、錢君仲、小鹿、阿甘等人到場力挺，現場星光熠熠。

洪毛（左五）副業插旗新竹，好友小鹿（左起）、游安順、林柏妤、賴芊合、林道遠等人助陣力挺。（民視提供）洪毛（左五）副業插旗新竹，好友小鹿（左起）、游安順、林柏妤、賴芊合、林道遠等人助陣力挺。（民視提供）

游安順分享，自己剛購入特斯拉新車，還沒來得及好好開，就先直接開來店裡進行後製升級，等於和洪毛新店一起「雙重開箱」。他笑說：「我自己都還沒真正碰到車子，就先交給洪毛團隊處理，真的很感謝他們的用心，讓我的新車更升級。未來東奔西跑，就靠它了！」

阿甘（左）、小鹿（右）到新竹力挺洪毛（中）副業開幕。（民視提供）阿甘（左）、小鹿（右）到新竹力挺洪毛（中）副業開幕。（民視提供）

談到為何選擇在新竹拓點，洪毛透露，其實原本計畫明年才進軍新竹市場，「新竹的電動車市佔率全台名列前茅，本來就有規劃開店，剛好朋友請我幫忙找店面，找到後他臨時不開了，店面都談好，我們就決定提前啟動分店計畫」。

游安順（中）牽剛入手的電動車，到洪毛（左）的店裡升級設備，右為馬國弼。（民視提供）游安順（中）牽剛入手的電動車，到洪毛（左）的店裡升級設備，右為馬國弼。（民視提供）

洪毛表示，新竹店主打電動車升級與包膜，他強調一切遵循合法法規，並提供最人性化、客製化的體驗，「這也是未來環保與科技的趨勢，我希望把專業一次做到位」。他笑說，從藝人跨足創業最大的挑戰，就是要兼顧表演與事業，但他找到平衡的方法，「沒有通告時，就全心投入店務，甚至親自下場包膜」。

林柏妤（左起）、賴芊合、游安順到新竹力挺洪毛新店開幕。（民視提供）林柏妤（左起）、賴芊合、游安順到新竹力挺洪毛新店開幕。（民視提供）

洪毛近期在《好運來》飾演的中醫師「歐陽輝」，從中藥行轉戰生技公司卻失利，令觀眾相當好奇後續發展。洪毛分析：「歐陽輝是個非常傳統的人，不管事業或家庭都很保護、很強勢，做什麼事情都想成功，這點跟我本人很像。」他也笑稱，戲裡的挫敗反而成了戲外的借鏡，「拍戲時的失敗經驗，讓我在事業經營上學到很多」。

點圖放大body

