娛樂 歐美

6小時激戰583男爆紅！網美力挺「女兒接班AV行業」條件曝

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕情色網美安妮（Annie Knight）擁「澳洲性生活最活躍女性」之稱，曾經挑戰在6小時內跟583位男性發生性關係，因此一「砲」而紅。她近日接受外媒訪問時，透露有生孩子的規劃，如果女兒未來想進軍成人產業，自己並不會阻擋。

安妮的未婚夫詹姆斯，為她成功激戰583男感到驕傲。（翻攝自IG）安妮的未婚夫詹姆斯，為她成功激戰583男感到驕傲。（翻攝自IG）

安妮今年3月與交往10年的男友詹姆斯（James Brayshaw）訂婚，她近日受訪時分享未來規劃，兩人在澳洲黃金海岸購置房產，目前正在籌備婚禮，然而，安妮患有子宮內膜異位症（endometriosis），不過病情沒有很嚴重，所以還是希望未來能生育孩子。

記者好奇追問，未來是否會鼓勵女兒投入成人娛樂產業？安妮回應，「我不會鼓勵任何人進入我所在的行業，但是也不會阻擋」，但是她強調，前提是女兒抱著熱情拍片，如果只是為了金錢，自己就不能接受，「如果你不熱愛，就不要去做！」

安妮表示，「如果有一天女兒告訴我，『媽媽，這是我的使命，我知道自己能做好，這就是我想走的路。』我一定會支持她。」她坦言，自己沒有資格阻擋女兒追求夢想，不過會把利弊分析清楚告訴對方，畢竟成人產業需要承受來自媒體和社群的輿論壓力。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

點圖放大header
點圖放大body

