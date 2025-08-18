五月天「畢業典禮」精心安排催淚 阿信眼尖捕捉《錦繡芳華》帥氣男主角到場

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天演唱會常吸引許多名人到場，不管是藝人、運動員都會隨著他們歌聲找到許多回憶，這兩天陳妍希和朋友去看了五月天演唱會，分享心得談到：「最適合和朋友一起看的演唱會，幸好有五月天。」

五月天演唱會總是帶給歌迷許多回憶。（相信音樂提供）

為期近一個月，五月天昨（17日）晚在北京完成「回到那一天」25週年巡迴演唱會，這也是這套巡演在鳥巢的第13場演出，阿信感性說：「各位同學，今天是五月天在2025年學年度，鳥巢的畢業典禮，珍重再見。」

五月天多年來已陸續登上鳥巢，舉辦43場演唱會。（相信音樂提供）

近期每次在五月天演唱會結束後，歌迷走出鳥巢的隧道，在燒烤攤、火鍋店的高歌，還有在朝陽公園五球唱歌直到天明的景象，五月天都知道，因此最終場安可特別選唱《為愛而生》、《生命有一種絕對》、《終於結束的起點》、《讓我照顧你》等歌曲，傳達五月天的心意，精心安排也逼哭歌迷。事實上不只歌迷對於演唱會要結束感到難過，團長怪獸前兩天也被發現在台上拭淚，台上台下都感觸很多。

五月天怪獸感性落淚。（翻攝自小紅書）

這13年來，五月天隨著不同主題巡演已經登上鳥巢唱了43場，累計吸引430萬人朝聖，五月天刷新紀錄，阿信也對歌迷說：「這份驕傲來自你們，不是你們，五月天不可能在這裡待上任何一秒。」

多部夯劇男主角李現（前）也朝聖五月天演唱會。（翻攝自微博）

昨晚五月天演唱會上，曾主演《去有風的地方》，以及《錦繡芳華》等多部夯劇的男主角李現也在台下當歌迷，當五月天唱到《笑忘歌》，李現也跟著高聲唱和，阿信眼尖發現李現在台下，特別走向他和他握手，引起全場粉絲尖叫，氣氛超嗨。

