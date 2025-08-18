葛兆恩升格製作人！牽手紀成澔二搭BL 放閃藏「告白密碼」

〔記者李紹綾／台北報導〕「寶弟」葛兆恩、紀成澔先前曾合作BL劇《對立而已》，吸引不少腐女粉，今（18日）兩人宣布「二搭」，將共同主演直式影集《黑白原來是真的》，消息一出立刻引起粉絲暴動。兩人日前在社群釋出「牽手放閃照」悄悄預告，巧妙選在下午5點20分、下午1點14分，如同5201314的諧音「我愛你一生一世」，甜度爆表的數字密碼讓粉絲狂問：「真的在一起了嗎？」原來一切都是為新戲暖身造勢。此次合作更是驚喜連連，紀成澔一句「想要二搭」，讓葛兆恩不僅點頭接演，並進一步出資晉升出品人，同時首次挑戰戲劇製作人身分，讓這對高人氣CP氣勢再翻倍。

葛兆恩（右）為紀成澔圓夢，宣布二搭演出直式愛情劇《黑白原來是真的》。（結果娛樂提供）

葛兆恩、紀成澔因合作BL劇結緣，首次搭檔就擦出驚人火花，沉穩內斂對上活潑直率，兩人性格一冷一熱、互補魅力爆棚，戲裡戲外都默契十足。談到這次二搭的契機，背後其實藏著一段超有愛的故事，原來在日前POPERA演唱會上，紀成澔當眾喊話：「想再和葛兆恩合作一次！」沒想到一句玩笑，葛兆恩竟當真放在心上，不僅立刻著手籌備直式影集，更將原訂的開公司計劃提前啟動，這次他以出品人與戲劇製作人之姿全力投入，就是為了替兩人再度打造甜蜜世界。

「黑白CP」葛兆恩（右）、紀成澔再合體，演出《黑白原來是真的》粉絲嗨翻。（結果娛樂提供）

紀成澔也加碼爆出幕後感人插曲，他說：「我原本已經一年半沒回馬來西亞看爸媽了，好不容易訂好機票，結果竟然撞上拍攝期。葛兆恩不但勸我改票，最後還乾脆幫我出改票費，真的超感動。」葛兆恩更表示：「下回只要他拿出護照，二話不說再買機票讓他回家。」兩人為了新戲更是拼盡全力調整狀態，紀成澔坦言努力克制對家鄉美食的誘惑，「希望不要變胖」，葛兆恩也同步展開健身計劃、嚴格控管飲食，只為呈現最完美的畫面回饋粉絲，兩人用實際行動展現對這次「二搭」的重視與期待。

《黑白原來是真的》不只是兩人的甜蜜二搭之作，更是葛兆恩首次身兼戲劇出品人、製作人與男主角三重身分，從服裝造型、場景美術、音樂選曲，全程親自參與，展現十足企圖心，也讓他直呼壓力山大，「除了演戲，還要顧及整體製作的細節與品質，真的非常挑戰」。儘管如此，他對作品信心滿滿，「我們會用正規戲劇規格拍攝，從情感鋪陳到畫面美術都不馬虎，並以直式視角帶來嶄新的觀影體驗」，看到葛兆恩長時間處於高壓狀態，紀成澔化身「最強神隊友」，暖心喊話：「你就專心演戲，其他交給我們！」他也分享拍攝信念：「現場最重要的是投入角色，相信團隊、相信彼此，我們一定能完成一部讓觀眾感動的好作品。」

葛兆恩（右）升級戲劇製作人，二搭紀成澔打造夢幻直式戀愛劇《黑白原來是真的》。（結果娛樂提供）

導演、編劇兼製作人蔡妃喬看中兩人的CP氛圍感，不僅為他們量身訂做劇本，更與葛兆恩共同出資拍攝。她表示：「直式影集《黑白原來是真的》聚焦在全方位藝人『黑衍』與唱跳歌手『白行』之間的情感糾葛，是專為葛兆恩與紀成澔打造的原創愛情故事，更是台灣BL劇史上首組正式二搭的黃金組合，讓大家能在影像和現實中感受到更多療癒性的情感。」

