電影

飛過去找許光漢！抽台北香港來回機票 參加首映見國民老公

《他年她日》許光漢與袁澧林這對「光林CP」，堪稱年度最具話題性的銀幕情侶檔。（甲上娛樂提供）《他年她日》許光漢與袁澧林這對「光林CP」，堪稱年度最具話題性的銀幕情侶檔。（甲上娛樂提供）

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕許光漢退伍後首作《他年她日》將於10月3日中秋連假全亞洲同步上映，預告中他對女主角袁澧林深情告白：「你不來，我就飛過去找你！」瞬間融化大批粉絲的心。

《他年她日》許光漢飾演的薯仔傾盡一生，癡心守候命定情人安晴。（甲上娛樂提供）《他年她日》許光漢飾演的薯仔傾盡一生，癡心守候命定情人安晴。（甲上娛樂提供）

《他年她日》許光漢飾演的「薯仔」生活在資源匱乏、時間急速流逝的長年區。（甲上娛樂提供）《他年她日》許光漢飾演的「薯仔」生活在資源匱乏、時間急速流逝的長年區。（甲上娛樂提供）

「光林CP」許光漢與袁澧林將於9月攜手展開近年華語電影罕見的大規模亞洲巡迴宣傳，親赴各地與影迷零距離互動，片商宣布與星宇航空共同舉辦「你不來，我就飛過去找你」全球粉絲大串聯活動今天（18日）正式啟動，邀請影迷們跨海追愛，只要與官方指定的應援手幅合照、上傳社群，完成活動步驟，台灣粉絲將有2名幸運得主享有「台北-香港來回機票＋香港與台北雙首映會」的夢幻聯票組合，另有高達50名影迷可成為台北首映會座上賓（抽25個名額，可帶一人參加），另外針對海外粉絲，各地片商則抽出10位海外幸運粉絲，從世界任一城市飛往台北參加《他年她日》首映會，有望親眼一睹男神風采。

袁澧林在《他年她日》飾演來自優日區的實習醫生安晴。（甲上娛樂提供）袁澧林在《他年她日》飾演來自優日區的實習醫生安晴。（甲上娛樂提供）

《他年她日》電影官方應援手幅，圖為許光漢。（甲上娛樂提供）《他年她日》電影官方應援手幅，圖為許光漢。（甲上娛樂提供）

《他年她日》背景設定在一場毀天滅地的大地震之後，世界被「重力牆」一分為二，「優日區」與「長年區」的時間與重力規則截然不同——優日區的一天，相當於長年區的一年。許光漢飾演的「薯仔」生活在資源匱乏、時間急速流逝的長年區，與陳澤耀飾演的弟弟「番茄」相依為命。一次工廠意外中，13歲的薯仔被來自優日區的實習醫生安晴拯救，這次相遇，成為改寫他一生命運的起點。詳情請鎖定甲上娛樂發行商活動官網（https://form.measureinlove2025.com/）或洽各地電影發行商活動網站。電影《他年她日》將於10月3日全亞洲同步上映。

點圖放大header
點圖放大body

