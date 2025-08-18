晴時多雲

娛樂 歐美

幸福瞬間破碎！俄羅斯選美明星新婚4個月 車禍逝世

亞歷山卓娃（左）新婚不到4個月，就與老公天人永隔。（合成圖，翻攝自IG）亞歷山卓娃（左）新婚不到4個月，就與老公天人永隔。（合成圖，翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕俄羅斯選美界明星亞歷山卓娃（Kseniya Alexandrova）因車禍傷重，於本月12日離世，享年30歲。她與丈夫在返家途中遭麋鹿撞擊，造成她嚴重腦部創傷，送醫搶救後仍宣告不治。今年4月才剛步入婚姻，婚後不到4個月即傳來噩耗，讓人唏噓不已。

事故發生於俄羅斯特維爾（Tver Oblast）地區，當時亞歷山卓娃坐在副駕，車輛突然與麋鹿發生碰撞。據報導，駕駛為一名43歲男子，當時「完全無法閃避碰撞」，事故發生後，目擊者立即將她送醫，與死神搏鬥歷經5周，最終因併發症不幸過世。

亞歷山卓娃模特兒生涯長達11年，2017年代表莫斯科參加「俄羅斯小姐」選美榮獲亞軍，同年踏上「環球小姐」舞台表現亮眼。2022年俄羅斯小姐冠軍林尼科娃（Anna Linnikova）哀悼：「她剛剛結婚、安定下來，很幸福，這提醒我們要珍惜生命中的每一刻，因為你永遠無法預料何時會失去摯愛。」

