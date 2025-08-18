晴時多雲

娛樂 日韓

傑尼斯商店來台！星達拓首間海外常設店 落腳台北中山區

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本星達拓娛樂（前傑尼斯）的官方周邊專賣店「FAMILY CLUB.STORE」去年在台北華山舉辦快閃店獲得熱烈迴響，今天（18日）正式宣布將以常設實體店形式進駐台北市中山區，預計於2025年8月26日開幕，並採完全預約制，目標成為海外粉絲的新據點，讓不少網友想起「Johnny’s Shop」。

「FAMILY CLUB.STORE GLOBAL 台北」（FSCG）作為「FAMILY CLUB.STORE」首間海外常設店，象徵日本偶像文化與台灣粉絲之間的新里程碑。店內將陳列星達拓娛樂所屬藝人的照片、周邊商品、戲劇合作商品等，讓粉絲們能親手觸摸、盡情享受。台北店限定商品也將陸續推出，商品陣容會持續更新，預計搭配多彩多姿的活動企劃，為粉絲帶來最新、最快速的官方周邊商品與驚喜體驗。

「FAMILY CLUB.STORE GLOBAL 台北」落腳中山區。（大鴻藝術提供）「FAMILY CLUB.STORE GLOBAL 台北」落腳中山區。（大鴻藝術提供）

未來「FAMILY CLUB.STORE GLOBAL 台北」將持續舉辦各式限定活動與特別企劃，深化與粉絲的連結，作為星達拓娛樂所屬藝人官方周邊的海外重要據點，讓海外粉絲隨時隨地都能輕鬆取得官方商品。最新消息請關注「FAMILY CLUB.STORE GLOBAL」官方網站及官方社群公告，詳細地址將於日後公布。

點圖放大header
點圖放大body

