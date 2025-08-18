許富凱當眾「觀落陰」！返鄉開「佈道大會」全說了

〔記者張釔泠／台北報導〕 金曲歌王許富凱「拾歌PLUS」讚聲演唱會最終場，終於唱回自己家鄉高雄，以《惜別的海岸》作為序幕，更以天后江蕙經典歌連發，《不想伊》、《你著忍耐〉把全場氣氛立刻炒熱。

金曲歌王許富凱「拾歌PLUS」讚聲演唱會最終場。

許富凱台中與高雄開場分別細數黃乙玲與江蕙的經典好歌，接著表示：「以後如果有機會，好像應該辦一下整場全部是她們歌的專場，如果辦了你們會來嗎？其實辦一場哪夠？對不對，真的覺得歌唱生涯可以像她們累積那麼多經典歌，實在是很令人欽佩跟羨慕，也覺得好幸福可以生在擁有她們的時代。」

金曲歌王許富凱「拾歌PLUS」讚聲演唱會最終場。

高雄站主打男女戀歌場，台下不同年紀的男男女女的往事彷彿都被「超渡」了。其中，以「無情」為命題，飆唱了《感謝無情人》、《我不是無情的人》、《無情放袂記》讓台下聽得感動滿滿。

除了感動，也帶著大家一起回到他駐唱的大舞廳時光，《愛情恰恰》、《舞女》、《春風少年兄》全場跟著大聲唱和，唱到《愛情的騙子我問你》時，許富凱更是忘情扭動屁股讓台下尖叫連連，有粉絲要求他下台互動，他嚇得說：「我若下去衣服可能都不見吧！」

金曲歌王許富凱「拾歌PLUS」讚聲演唱會最終場。

許富凱笑說高雄有孫燕姿、朴寶劍開唱，台北還有江蕙演唱會，感謝大家選擇在這邊聆聽他唱歌；有粉絲敲碗下次高雄巨蛋，他打趣回應： 「我很隨緣，時間到了它就來了，巨蛋又不是我開的。」

許富凱還特別選了張秀卿《我不是無情的人》、蕭煌奇《命運點歌》、陳盈潔《破浪人生》等歌作為高雄場彩蛋。他形容：「演唱的時候會進到歌曲裡面，就像觀落陰一樣，投入在裡面狀況、回憶在腦海裡一一浮現。透過歌曲來療癒，聽情歌可以釋放壓力情緒，你們手機裡喜歡的歌可以常播，因為歌跟人是會貼合的。」

金曲歌王許富凱「拾歌PLUS」讚聲演唱會最終場。

許富凱與粉絲近距離話家常，笑稱這樣的演唱會形式很像「佈道大會」，粉絲就像信徒全都坐在底下，talking成了心靈雞湯時間。

許富凱話題提及日常生活，前陣子有長輩對他當面催婚，要他趕緊娶老婆成家，他在台上回應對方：「問這題很使人痛苦耶！要嫁就嫁，要娶就娶，不用問。」認為在做任何重大的決定都要想清楚，重點是：「要對自己好，因為在這個世界上，沒有一個人可以比我們自己陪著我們自己更久。」演唱會尾聲，他邀請全場大合照，特別拿出一件粉紅色蓬裙套上脖子，趁機與粉絲宣導乳癌防治與公益路跑活動。

