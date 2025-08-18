晴時多雲

娛樂 電視

收視福將「6度喪妻」 最慘男主角遭封「剋妻專業戶」

〔記者李紹綾／台北報導〕古裝劇不再只有宮鬥，近年結合法證推理元素的古裝劇逐漸受到矚目，經典港劇《洗冤錄》改編自歷史上第一本法醫史書《洗冤集錄》，由歐陽震華、宣萱、林文龍主演，劇中歐陽震華的出身飽受歧視，身為不受待見的「棺材子」，在意外捲入謀殺案後，憑藉非凡的才智與推理能力成功翻身，並受到重用。該劇播出後不僅收視亮眼，也成功掀起了法證熱潮，至今仍為劇迷津津樂道，堪稱懸疑古裝劇的先河之作。

歐陽震華（左）在《洗冤錄》飾演法醫「宋慈」。（年代提供）歐陽震華（左）在《洗冤錄》飾演法醫「宋慈」。（年代提供）

歐陽震華劇中扮演的法醫「宋慈」，以聰明機伶又略帶世故的形象深植人心，成功演活這個經典人物，不僅奠定了TVB小生的地位，還一舉奪得千禧年《萬千星輝頒獎典禮》「香港戲王」的寶座，事業再攀高峰。過去歐陽震華演出的戲劇屢屢創下收視佳績，因此被譽為「收視福將」，但同時也被戲稱是「最慘男主角」，只因他所演繹的角色感情路都相當坎坷，尤其在多部劇裡都有「喪妻」情節，甚至有觀眾統計，他在劇中竟總共失去六位妻子，可說是「剋妻專業戶」。

歐陽震華（右）在《洗冤錄》以幽默機智的形象演活「宋慈」一角，深得觀眾喜愛。（年代提供）歐陽震華（右）在《洗冤錄》以幽默機智的形象演活「宋慈」一角，深得觀眾喜愛。（年代提供）

歐陽震華（左）、宣萱在《洗冤錄》意外捲入刑案，慘遭誣陷被判死刑。（年代提供）歐陽震華（左）、宣萱在《洗冤錄》意外捲入刑案，慘遭誣陷被判死刑。（年代提供）

《洗冤錄》自開播後憑藉新穎題材深受觀眾喜愛，創下亮眼的收視成績，最高收視一度突破40點，延續這股熱潮，更推出續集《洗冤錄2》，成功打破以往古裝劇的單一模式，開創法證劇的全新時代。劇情改編自宋代法醫學家宋慈著作的《洗冤集錄》，該書是歷史上第一本法醫史書，詳細記載古代驗屍技巧與死因判斷等內容，被視為當代官員必備的「驗屍攻略」。劇情講述法醫宋慈與江湖女賊唐思意外捲入謀殺案件中，兩人被判死刑，最終在驗屍官馬相的幫助之下才洗刷冤屈，8月19日起，每週一至週五晚上10點於年代MUCH台、晚上8點MOD壹綜合台播出。

