金鍾國《RM》錄一半報告婚訊！成員全傻眼：隱藏攝影機嗎

〔記者廖俐惠／綜合報導〕金鍾國今天（18日）無預警宣布結婚，恰好今天星期一是錄製《Running Man》，韓媒報導，金鍾國在節目上向成員告知這個好消息，畫面也將透過節目播出。

金鍾國在《Running Man》上向成員報告婚訊。（資料照，friDay影音提供）

韓國媒體《SPOTV新聞》報導，金鍾國今天錄製《Running Man》時，親自向成員們宣布了結婚消息，不過成員以及來賓都以為這是「隱藏攝影機」，不過看到充滿粉紅泡泡的金鍾國，成員們也都非常開心的送上祝福。

《Running Man》。（資料照，friDay影音提供）

另一位韓國諧星朴明秀則在廣播節目選播金鍾國的《Loveable》，表示：「我們鍾國要結婚了呢，哎呦恭喜你。」他更幽默笑說最近太多藝人結婚了，讓他禮金包不完。

金鍾國與《Running Man》成員感情深厚。（資料照，friDay影音提供）

金鍾國結婚的消息一出，韓國網友最好奇的莫過於「新娘到底是誰？」在社群上引發熱烈討論。韓媒詢問經紀公司關於新娘的身分，並未獲得回應，不過韓媒《News 1》報導，金鍾國的新娘是圈外人。

