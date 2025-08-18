晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

金鍾國《RM》錄一半報告婚訊！成員全傻眼：隱藏攝影機嗎

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕金鍾國今天（18日）無預警宣布結婚，恰好今天星期一是錄製《Running Man》，韓媒報導，金鍾國在節目上向成員告知這個好消息，畫面也將透過節目播出。

金鍾國在《Running Man》上向成員報告婚訊。（資料照，friDay影音提供）金鍾國在《Running Man》上向成員報告婚訊。（資料照，friDay影音提供）

韓國媒體《SPOTV新聞》報導，金鍾國今天錄製《Running Man》時，親自向成員們宣布了結婚消息，不過成員以及來賓都以為這是「隱藏攝影機」，不過看到充滿粉紅泡泡的金鍾國，成員們也都非常開心的送上祝福。

《Running Man》。（資料照，friDay影音提供）《Running Man》。（資料照，friDay影音提供）

另一位韓國諧星朴明秀則在廣播節目選播金鍾國的《Loveable》，表示：「我們鍾國要結婚了呢，哎呦恭喜你。」他更幽默笑說最近太多藝人結婚了，讓他禮金包不完。

金鍾國與《Running Man》成員感情深厚。（資料照，friDay影音提供）金鍾國與《Running Man》成員感情深厚。（資料照，friDay影音提供）

金鍾國結婚的消息一出，韓國網友最好奇的莫過於「新娘到底是誰？」在社群上引發熱烈討論。韓媒詢問經紀公司關於新娘的身分，並未獲得回應，不過韓媒《News 1》報導，金鍾國的新娘是圈外人。

相關新聞

新娘是誰？金鍾國豪砸1.3億買首爾豪宅 網驚呼：真的是婚房

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中