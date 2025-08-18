晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

銀婚慶祝倒數！年底將補辦派對 麗塔瓊絲甜喊：不覺得年齡差距是問題

凱薩琳麗塔瓊絲在社群祝福兒子生日快樂。（合成圖，翻攝自IG）凱薩琳麗塔瓊絲在社群祝福兒子生日快樂。（合成圖，翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕現年55歲好萊塢影星凱薩琳麗塔瓊絲（Catherine Zeta-Jones）和80歲的麥克道格拉斯（Michael Douglas），今年迎來結婚25周年。這段相差25歲的婚姻，當年並不被外界看好，許多人認為難以長久，但如今他們攜手走過25年，證明彼此是生命中不可取代的人。

麗塔瓊絲與麥克於2000年舉辦婚禮麗塔瓊絲近日受訪笑說：「我們結婚25年，這值得慶祝！他們說不會長久，但我們走到了今天。」她形容婚姻是一段「充滿愛、學習與歡笑的旅程」，並透露自己現今忙於拍攝Netflix影集《星期三Wednesday》，兩人將於年底假期補辦結婚周年派對。

回顧婚姻歷程，這對明星夫妻也面臨許多挑戰。2013年，因麥克罹患舌癌及麗塔瓊絲飽受躁鬱症困擾，兩人一度短暫分居，直到隔年才復合。麗塔瓊絲坦言：「和同一個人每天醒來，當然會有起伏，但我們尊重彼此，也從不覺得年齡差距是問題。」

除了演藝事業與夫妻情感，兩人也十分重視家庭生活， 經常陪伴孩子旅行與探親，享受溫馨時光。麗塔瓊絲直言，成為母親是此生最偉大的成就之一。日前，她更在社群平台為兒子迪倫慶生，甜蜜告白：「你對我來說就是一切。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中