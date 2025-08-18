銀婚慶祝倒數！年底將補辦派對 麗塔瓊絲甜喊：不覺得年齡差距是問題

凱薩琳麗塔瓊絲在社群祝福兒子生日快樂。（合成圖，翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕現年55歲好萊塢影星凱薩琳麗塔瓊絲（Catherine Zeta-Jones）和80歲的麥克道格拉斯（Michael Douglas），今年迎來結婚25周年。這段相差25歲的婚姻，當年並不被外界看好，許多人認為難以長久，但如今他們攜手走過25年，證明彼此是生命中不可取代的人。

麗塔瓊絲與麥克於2000年舉辦婚禮，麗塔瓊絲近日受訪笑說：「我們結婚25年，這值得慶祝！他們說不會長久，但我們走到了今天。」她形容婚姻是一段「充滿愛、學習與歡笑的旅程」，並透露自己現今忙於拍攝Netflix影集《星期三Wednesday》，兩人將於年底假期補辦結婚周年派對。

請繼續往下閱讀...

回顧婚姻歷程，這對明星夫妻也面臨許多挑戰。2013年，因麥克罹患舌癌及麗塔瓊絲飽受躁鬱症困擾，兩人一度短暫分居，直到隔年才復合。麗塔瓊絲坦言：「和同一個人每天醒來，當然會有起伏，但我們尊重彼此，也從不覺得年齡差距是問題。」

除了演藝事業與夫妻情感，兩人也十分重視家庭生活， 經常陪伴孩子旅行與探親，享受溫馨時光。麗塔瓊絲直言，成為母親是此生最偉大的成就之一。日前，她更在社群平台為兒子迪倫慶生，甜蜜告白：「你對我來說就是一切。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法