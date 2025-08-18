晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

新娘是誰？金鍾國豪砸1.3億買首爾豪宅 網驚呼：真的是婚房

金鍾國結婚，媽媽可能是最開心的一個。（翻攝自IG）金鍾國結婚，媽媽可能是最開心的一個。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓星金鍾國今天（18日）宣布結婚，今年傳出他砸下62億韓元（約台幣1.3億元），以現金全額購買位於江南論峴洞的73坪豪宅，讓網友驚呼「真的是婚房」。

金鍾國在《我家的熊孩子》中透露準備婚房。（翻攝自friDay影音）金鍾國在《我家的熊孩子》中透露準備婚房。（翻攝自friDay影音）

金鍾國當時在《我家的熊孩子》的態度，如今看來十分明顯。（翻攝自friDay影音）金鍾國當時在《我家的熊孩子》的態度，如今看來十分明顯。（翻攝自friDay影音）

金鍾國今天透過手寫信報告婚訊，並表示近期應該可以看出一些蛛絲馬跡。果然網友挖出，今年6月播出的《我家的熊孩子》中提到婚房一事時，金鍾國回應：「（準備婚房）說的沒錯，是要準備啊，怎麼能沒有房子呢？（不是要公開女友），是要做準備才能結婚啊。」他也在《Running Man》上HAHA預告：「我一定會透過新聞，告訴他我的婚訊。」許卿煥更直接說：「恭喜你結婚。」金鍾國回應：「不要再說了！」讓許卿煥等人立刻驚覺有異。

許卿煥直接在《我家的熊孩子》中恭喜金鍾國結婚。（翻攝自friDay影音）許卿煥直接在《我家的熊孩子》中恭喜金鍾國結婚。（翻攝自friDay影音）

金鍾國媽媽老是催婚，現在終於如願以償。（friDay影音提供）金鍾國媽媽老是催婚，現在終於如願以償。（friDay影音提供）

不過金鍾國結婚的消息一出，韓國網友最好奇的莫過於「新娘到底是誰？」在社群上引發熱烈討論。韓媒詢問經紀公司關於新娘的身分，並未獲得回應，不過韓媒《News 1》報導，金鍾國的新娘是圈外人。

相關新聞

震撼彈！《RM》金鍾國宣布結婚 經紀公司證實喜訊

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中