新娘是誰？金鍾國豪砸1.3億買首爾豪宅 網驚呼：真的是婚房

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓星金鍾國今天（18日）宣布結婚，今年傳出他砸下62億韓元（約台幣1.3億元），以現金全額購買位於江南論峴洞的73坪豪宅，讓網友驚呼「真的是婚房」。

金鍾國今天透過手寫信報告婚訊，並表示近期應該可以看出一些蛛絲馬跡。果然網友挖出，今年6月播出的《我家的熊孩子》中提到婚房一事時，金鍾國回應：「（準備婚房）說的沒錯，是要準備啊，怎麼能沒有房子呢？（不是要公開女友），是要做準備才能結婚啊。」他也在《Running Man》上HAHA預告：「我一定會透過新聞，告訴他我的婚訊。」許卿煥更直接說：「恭喜你結婚。」金鍾國回應：「不要再說了！」讓許卿煥等人立刻驚覺有異。

不過金鍾國結婚的消息一出，韓國網友最好奇的莫過於「新娘到底是誰？」在社群上引發熱烈討論。韓媒詢問經紀公司關於新娘的身分，並未獲得回應，不過韓媒《News 1》報導，金鍾國的新娘是圈外人。

