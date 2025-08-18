莊凱勛「狼師黑歷史」被翻出 「工地女神」現身揭往事：很可怕

〔記者李紹綾／台北報導〕莊凱勛、鍾瑶、陳竹昇、邱凱偉、張耀仁出席客家電視台新戲《都市開基祖》開鏡儀式。鍾瑶劇中飾演工地主任，身處工人與老闆之間的夾縫，她笑言：「這部戲陽氣很重！」而飾演工班頭頭的莊凱勛則打趣表示，鍾瑶就像「工地女神」，每次出現都能讓大家精神一振。

《都市開基祖》由《愛作歹》導演朱平執導，以音樂家林生祥的專輯《臨暗》為發想，集結莊凱勛、鍾瑶、陳竹昇、楊大正、張耀仁、吳奕蓉、高伊玲等實力派卡司共同主演，聚焦1996年代在台北打拚的捷運工人群像。

邱凱偉（左起）、鍾瑶、莊凱勛、導演朱平、客家電視節目部經理羅亦娌、張耀仁、陳竹昇、製作人陳南宏出席《都市開基祖》開鏡儀式。（客家電視台提供）

談到與莊凱勛再度合作，鍾瑶回憶起兩人當年在台版《熔爐》短片的合作經驗，直呼莊凱勛當時詮釋狼師很可怕，不但抽菸、抽完還要舔她臉，滿臉都是菸的味道，演技令人難忘。多年後再同台，默契依舊，她更透露莊凱勛拍戲時常即興加上流利的客語台詞，讓她不知道台詞是否講完、是不是換她接下去，笑說下次得請對方「眨眼」暗示台詞結束。

邱凱偉（左起）、鍾瑶、莊凱勛、陳竹昇、張耀仁出席《都市開基祖》開鏡儀式。（客家電視台提供）

時隔13年重返客家電視戲劇，莊凱勛形容宛如「回娘家」般親切。他分享，這些年仍透過聆聽林生祥、陳永淘、邱幸儀等客語音樂，以及與客家朋友聊天，保持語感流暢。鍾瑶打趣說：「像《零日攻擊》就不是客台的戲，他還硬要加客語進來，可見有多熱愛！」莊凱勛表示，希望透過這齣戲看似平凡的角色，讓大家看到他這十幾年的生命刻痕，進而詮釋出不一樣的角色樣貌。

鍾瑶（左）在《都市開基祖》飾演工地主任，莊凱勛飾演工地頭頭。（客家電視台提供）

《都市開基祖》以1996年台北捷運工人因潛水夫病等職災所面臨的困境為背景，不僅探討勞工權益，也呈現女性在工地職場的挑戰，以及工人之間的親情、友情與生命掙扎。導演朱平表示，希望藉由戲劇真實描繪工人生活的辛酸與多面向處境，更特別融入奇幻元素，讓故事呈現耳目一新的氛圍。《都市開基祖》預計於明年3月底於客家電視台播出。

