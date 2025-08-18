「戲劇女神」公益現身竟曝大秘密！睽違多年復出拍電影

〔記者傅茗渝／台北報導〕台南近期遭連續颱風侵襲，洪水重創當地狗園，倉庫飼料全數泡水流失，數百隻浪浪一度面臨斷糧危機。消息曝光後，「戲劇女神」韓雨潔與「台灣最帥猛男」唐子元立即號召演藝圈好友響應「浪愛送糧公益活動」，展開即時救援。

唐子元、韓雨潔親自扛重達20公斤的愛心飼料進狗園。（調皮浪浪園區提供）

參與行動的藝人與 KOL 包括吳宗憲之子鹿希派、「最美禮生」寧寧、星野優、李家葳、李庭萱等人。他們不僅集資購買飼料，更親自驅車南下，將一袋袋重達 20 公斤的乾糧搬進園區。過去這些沉重的搬運工作，全由狗園媽媽獨力承擔，長年已導致膝蓋受傷，這次看到眾人接力相助，園媽感動落淚，頻頻道謝。

請繼續往下閱讀...

大馬粉絲特地買機票來台做公益，感動「戲劇女神」韓雨潔，兩人留下珍貴的合照。（調皮浪浪園區提供）

唐子元與鹿希派更進一步協助園區重建，合力扛起磚塊加固設施，展現滿滿「man power」。藝人們在烈日下流汗付出，讓狗園充滿久違的溫暖與希望。

活動前，韓雨潔特別拍攝短影音號召粉絲響應，不僅引來台灣在地支持，更感動一位馬來西亞粉絲千里迢迢飛來參加。韓雨潔激動表示：「真的感動到哭耶！」並與這位海外粉絲合影留念。

鹿希派（左起）、唐子元與志工一起搬磚幫助重建家園，展現「man power」。（調皮浪浪園區提供）

現場還有寧寧帶著魏萱同行，星野優不只幫忙搬糧，也和浪浪們親密互動；台南市議員李偉智同樣到場支持，與藝人、志工一同參與，讓整場公益行動增添更多溫暖。

鹿希派（後排左起）、最美禮生寧寧、魏萱、愛心大使星野優、參與志工們與馬來西亞粉絲，唐子元（前排左起）、韓雨潔共同大合照。（調皮浪浪園區提供）

除了公益，這次活動也見證了韓雨潔重返大銀幕。她透露將參與作家藤井樹的新片演出，這是她繼《聽見下雨的聲音》後，再度回到電影螢幕，令人期待。韓雨潔笑說：「能在公益與戲劇間取得平衡，是一種幸福，希望透過作品與行動，帶給大家更多力量。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法