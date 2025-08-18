晴時多雲

娛樂 電視

林千又夏威夷浪漫婚禮 史丹佛博士老公首亮相

〔記者侯家瑜／台北報導〕林千又去年11月甜曬鑽戒照宣布「答應求婚」，今年3月14日與史丹佛博士男友Jeon登記結婚，正式成為人妻。昨（17日）她終於在夏威夷舉辦夢幻婚禮，在親友見證下完成終身大事，現場宛如童話。

Jeon（左一）首度曝光正面照，帥氣博士新郎成焦點。（翻攝自IG）Jeon（左一）首度曝光正面照，帥氣博士新郎成焦點。（翻攝自IG）

林千又婚禮現場浪漫布置，親友見證公主與王子的幸福瞬間。（翻攝自IG）林千又婚禮現場浪漫布置，親友見證公主與王子的幸福瞬間。（翻攝自IG）

從曝光的照片中可以看到，林千又身穿雪白婚紗，甜蜜挽著老公走紅毯，兩人在現場深情對望、熱吻，幸福氛圍滿滿。她更在IG限時動態首度公開老公正面照，笑喊：「我必須說，能當我老公實在太偉大了！」

林千又與老公Jeon在婚禮上深情一吻，甜度破表。（翻攝自IG）林千又與老公Jeon在婚禮上深情一吻，甜度破表。（翻攝自IG）

林千又穿上夢幻白紗，在夏威夷完成終身大事。（翻攝自IG）林千又穿上夢幻白紗，在夏威夷完成終身大事。（翻攝自IG）

據了解，Jeon為亞裔美國人，不僅外型斯文帥氣，更擁有史丹佛博士學位，常給予林千又心靈力量，兩人興趣契合，愛情長跑修成正果。而婚禮上Jeon真情致詞，感動眾人到落淚，親友直呼：「這就是嫁給愛情的樣子！」

