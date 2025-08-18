王菲愛女李嫣吸電子菸 老爸李亞鵬在旁零反應

王菲（中）相當疼愛2個女兒，左為竇靖童，右為李嫣。（香港星島日報）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕華語歌壇天后王菲的第二任前夫李亞鵬所生女兒李嫣已19歲，近日李嫣與李亞鵬吃飯後被拍到吸電子菸，照片曝光後引起兩極反應。

港媒報導，李嫣已非第一次被目擊吸菸，早在今年4月有粉絲撞見李嫣疑似拿著點燃中的香菸，近日則被拍到當眾吸電子菸。當天李嫣人在北京，和爸爸李亞鵬齊與朋友聚餐，李亞鵬與朋友侃侃而談後，一行人結束用餐離開。

李嫣在離開餐廳時，很自然拿出電子菸吸食，被形容：「看起來像個老手，有一種超越年齡的成熟。」而在旁的李亞鵬見到女兒吸菸似乎見怪不怪，一行人輕鬆上車離開。

不少人聽聞李嫣抽電子菸展開討論：「天啊！李嫣都抽上電子菸了」、「父母都不說，我也不說」、「人家成年了吧？電子菸咋了」、「她媽媽也是個老菸槍啊」、「嫣兒成年了，這是室外，不是室內，電子煙，沒礙著誰吧」。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

