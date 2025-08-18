晴時多雲

娛樂 日韓

金鍾國結婚！手寫信報告「找到另一半」：晚婚但很幸運

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓星金鍾國今天（18日）宣布結婚，他透過手寫信率先向粉絲報告，笑說「今年是我出道30周年，結果想做的專輯沒做，卻先找到另一半。」婚禮採非公開方式在首爾舉行，僅邀請親朋好友參加。

金鍾國表示，雖然知道有一天會親自寫這樣的文字並上傳，雖然一直在心裡做準備，不過這一天的到來還是讓他覺得很緊張、忐忑，「為了讓一直以來相信我、支持我及陪著我的粉絲最快知道，因此寫了這封信。」

金鍾國以親筆手寫信向粉絲報告婚訊。（friDay影音提供）金鍾國以親筆手寫信向粉絲報告婚訊。（friDay影音提供）

「我要結婚了！」金鍾國坦言其實之前多少有透露一些蛛絲馬跡，但想必還是讓很多人覺得突然，「今年是我出道30周年，結果想做的專輯沒做，卻先找到另一半，希望大家能為我祝福及加油吧，雖然（結婚）有點晚了，但能迎來這一天，我有多幸運啊，對吧？」他強調會好好生活。

金鍾國也親自向粉絲說明，婚禮會在近期低調舉行，規模不大，只會邀請親朋好友，不過他強調，能夠走到今天都是多虧了一直給予強大力量的粉絲們，「都是因為有你們，我才能夠結婚，迎接人生新的挑戰，今後我會更加努力，成為一個認真生活的金鍾國。」

金鍾國手寫信密密麻麻，坦言相當緊張忐忑。（翻攝自X）金鍾國手寫信密密麻麻，坦言相當緊張忐忑。（翻攝自X）

現年49歲的金鍾國自1995年以團體Turbo出道，2001年以SOLO歌手身分活動，此外也活躍於綜藝節目中，包括《Running Man》、《我家的熊孩子》等等。

