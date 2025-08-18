天王天后送瘋了！GD 陳奕迅 泰勒絲巡演幕後豪禮大揭密

天王天后演唱會犒賞工作人員大手筆。（合成照，翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕2025年8月10日，陳奕迅《Fear and Dreams》世界巡演最終場在澳門銀河綜藝館落幕，陳交迅送給每位全勤工作人員金幣「豪禮」，其實不只陳奕迅，先前韓國天王GD來台演出，也傳送名牌項鍊感動舞者，但是最狂的莫過於美國天后泰勒絲，她在2023年，《Eras Tour》美國場結束後，泰勒絲（Taylor Swift）向巡演團隊送出17億台幣的驚人獎金。

一場演員會除了歌手的精湛演出外，工作人員的努力更是不可輕忽，尤其是大咖歌手的國際巡演動輒上百場，辛苦程度更是不話下，當演唱會的最後一首歌唱完，燈光漸暗，觀眾席掌聲雷動，舞台上的主角緩緩走下台-但對幕後工作人員而言，這只是另一場任務的結束。然而，有些歌手選擇在這一刻，送上超乎想像的「豪禮」，不只是感謝，更是情感的具象化。從黃金紀念幣到百萬美元獎金，這些禮物不僅震撼業界，更讓人看見舞台背後的溫度。

陳奕迅完成182場《Fear and Dreams》巡演，慶功宴上大方送給三年戰友金幣與鉑金幣，感謝他們的付出。（廿一克有限公司提供）

陳奕迅花200萬打造金幣與鉑金幣 獻給三年巡演戰友

2025年8月10日，「Eason」陳奕迅《Fear and Dreams》世界巡演在澳門銀河綜藝館最終場落幕。《Fear and Dreams》巡演歷時近3年、走遍全球，最終完成182場！慶功宴上Eason超大手筆，自掏腰包200萬打造999千足黃金紀念幣及鉑金幣，親手將一枚枚999千足黃金紀念幣交給23位全勤工作人員，並為其他190位團隊成員準備鉑金幣。

陳奕迅表示「這不只是紀念品，是我們一起走過的證明。」他在慶功宴上逐一擁抱、舉杯，現場掌聲與淚水交織，成為巡演最動人的一幕。

韓流天王GD正式回歸舞台展開世界巡演，曾在演唱會後送舞者豪禮。（Galaxy Corporation提供）

G-Dragon送名牌聯名項鍊 舞者喜獲榮耀勳章

，韓流天王 「GD（G-Dragon）」權志龍2025年7月來台巡演，期間傳出結束演唱會返回後台時，特地準備了與 Jacob ＆ Co. 合作的小雛菊項鍊，親手分送給每位舞者，許多舞者也將這段難得的時刻拍下並分享於 IG 限時動態中。影片中可見 GD 捧著珠寶盤，盤上擺滿一盒盒由個人品牌 PEACEMINUSONE 與 Jacob ＆ Co. 共同設計的小雛菊項鍊，他將飾品逐一遞給舞者們領取，現場氣氛瞬間熱烈，舞者們驚喜地圍繞著 GD，高喊他的名字，而他則露出滿臉得意與幸福的笑容，畫面溫馨又療癒，不僅展現他對夥伴的真誠感謝，也讓網友大讚：「GD私下真的好暖」、「太羨慕這些舞者了！」也有粉絲留言：「好想加入 GD 的舞團！」、「現在投履歷還來得及嗎？」、「這老闆也太寵員工了吧！」

美國天后泰勒絲2023年巡演期間，曾豪撒17億台幣犒賞工作人員。（美聯社）

泰勒絲砸17億犒賞巡演團隊 卡車司機獲百萬獎金噴熱淚

美國天后「Taylor Swift」泰勒絲2023年《Eras Tour》美國場結束後，向巡演團隊送出逾17億台幣的驚人獎金犒賞工作人員。 根據外媒報導，泰勒絲除了給50名巡演卡車司機每人一張10萬美元（約新台幣319萬元）的支票，犒勞他們這段時間的辛苦外，泰勒絲再祭出總金額超過 5500 萬美金（約 17.39 億台幣）的獎金給舞者、繩索工作人員、音響技術人員和外燴服人員務等。

「我從沒想過會收到這樣的獎金，這不只是錢，是她看見我們的辛苦。」一位司機受訪時表示。此舉被譽為「最暖心天后」，被讚人美心也美，也讓她在業界再添一筆佳話。

