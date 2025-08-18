晴時多雲

娛樂 最新消息

KIMIKO偕教授尪遊大阪 神反轉遇大驚喜

KIMIKO和教授老公開心暢遊日本大阪。（翻攝自KIMIKO臉書）KIMIKO和教授老公開心暢遊日本大阪。（翻攝自KIMIKO臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕舞蹈名師「KIMIKO」林睿君和大學教授王家玄近日到日本大阪旅遊，今（18）日上午在臉書發文透露旅途簡直就是一場「計劃趕不上變化」實境秀，「原本以為會是一場按部就班的行程，沒想到卻變成了一連串的意外驚喜。」

發文中，KK指出一些看似不順小事，最後居然都出現了神反轉，也讓她對生活中的變化有了全新的看法：

1. 改機票的意外收穫

原本我們計劃在13號出發，但因為一些預約行程上的調整，臨時與K媽媽的時間對上了，於是我們決定改機票。沒想到這個決定讓我們完美避開了颱風的影響，讓旅程更加順利。這讓我明白，有時候臨時的改變未必是壞事，反而可能帶來意想不到的機遇。

2. 調整行程的巧合

後來因為臨時想要調整行程，抱著「既來之則安之」的心態，我們改變了原本的計劃。結果很幸運地避開了13號世博展覽館電車大停電的混亂場面。

3. 睡過頭的小插曲

今天早上因為睡過頭，我們取消了原本要去心齋橋道頓掘的安排，收到友人的緊急來電才得知當地發生了一些意外事件。這讓我更加珍惜旅程中的每一個決定，有時候「慢一步」反而是一種保護。就像是電影裡的主角因為遲到而避開了一場災難，這種情節居然發生在現實生活中，真是讓人感嘆命運的奇妙。

KIMIKO說，有時候看似不順的小事，反而會帶來意想不到的變化，「最大的啟發是擁有健康的身體，才能在旅途中盡情地感受每一個地方的美好風景和當地文化。」

點圖放大header
點圖放大body

