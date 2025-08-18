晴時多雲

娛樂 最新消息

5星座「最會犯小人」！射手收斂幽默感 獅子保持低調

〔記者侯家瑜／台北報導〕有時候無論是無心的言語、過度的信任，還是無意間的鋒芒，都可能引來不必要的誤會與紛爭。神佛訊息解讀、命理專家阿谷老師本次解析「最容易犯小人」的5星座，要注意特別需要留心與他人的互動，才能避免好心變壞事、善意被誤解。

神佛訊息解讀、命理專家阿谷老師。（秦芸殿提供）神佛訊息解讀、命理專家阿谷老師。（秦芸殿提供）

第一名 雙子座

雙子社交場合特別多，也特別容易說錯話，原本無心的玩笑，可能被放大解讀成冒犯，分享自己的好消息，也可能被人暗中酸言酸語，特別是太過信任的人，要小心對方表面笑笑，背後動手腳。

第二名 獅子座

獅子光芒太強，容易被嫉妒的人盯上，你可能只是自然的展現自信，就有人覺得你在炫耀或是在工作上出風頭，被視為威脅，保持低調一點，反而能避開不必要的攻擊。

第三名 處女座

處女容易陷入「被拉下水」的劇本，可能是別人出包，卻推到你身上，或是好心幫忙，結果被誤解成多管閒事，特別是職場、合約、協議，要字字斟酌、事事留底，避免後患。

第四名 天蠍座

天蠍的直覺很強，也容易察覺誰在對你有敵意，但問題是你會太直接戳破、正面硬碰，反而讓局勢更僵，建議先保持觀察，不急著攤牌，用智慧反制會更有效。

第五名 射手座

射手比較容易「踩雷」在人際界線上，太過直率或隨性，可能不小心得罪人，尤其在新認識的環境或圈子，請收斂一下平常的幽默與玩笑，先觀察對方風格，再決定怎麼互動會比較安全。

