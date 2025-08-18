登機路上驚魂！子瑜收滿袋信件 突遭黑衣男亂入撞擊

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓人氣女團TWICE成員子瑜8日現身韓國金浦機場，準備搭機前往日本，同行的還有團員定延。當日子瑜身穿白色上衣搭配牛仔短裙，展現清新優雅氣質；定延則以格子襯衫、休閒長褲輕鬆亮相。兩人下車後，身邊僅有各自的經紀人協助維持秩序。

TWICE子瑜、定延從韓國飛往日本，遭黑衣男撞擊。（合成圖，翻攝自IG、Newsen YouTube）

在前往登機口的路途中，子瑜一路親切的與粉絲互動，親手接過許多手寫信件，短短數分鐘已收滿一大袋，場面溫馨。不料就在登機口附近，一名身穿黑衣的男子突然衝出，從後方猛烈撞擊子瑜，讓她當場驚嚇不已。雖然經紀人第一時間伸手護住，但動作過慢，未能阻擋；一旁的定延也目睹全程，神情錯愕。

事件瞬間被現場媒體與粉絲拍下並上傳網路，隨即掀起熱烈討論。許多網友批評經紀人反應不及，甚至直言「擋了個寂寞」，並強烈呼籲JYP娛樂公司必須加強藝人安保措施，避免類似狀況再度發生。

