晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

福山雅治被控開黃腔 打破沉默首發聲

福山雅治被控開黃腔 打破沉默首發聲福山雅治貴為日本國民男神，一早驚傳也深陷性騷風暴，稍早他透過社群平台首發聲。（翻攝自福山雅治IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕SMAP前成員中居正廣因被控性侵女主播，他為止血1月23日宣布引退，但他深陷性騷擾風暴甚至燒到國民男神福山雅治，今（18）日一早爆出有位「有力男性演出者」曾脫口「期待與女主播們聚會，麻煩了」、「想見見新人主播」，據傳此人就是56歲福山雅治，對此，稍早他也急回應。

一早福山雅治面對各大媒體逼訪，他主動發文寫下：「我是基於『應妥善回答』想法，但經過與所屬事務所多次慎重協議，考量可能引發對相關人士調查、特定、誹謗中傷，因此不應由我主動公開身分。」

福山雅治進一步說明，為避免產生誤解，他選擇接受媒體訪問，「對於讓支持我的粉絲感到不安與擔心，我深感抱歉。」並呼籲外界避免傷害勇敢配合調查的相關人士，不過福山發文中，並未說明自己設否涉入性騷或開黃腔。

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

 

相關新聞：國民男神福山雅治傳開黃腔 電視台急回應

 

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中