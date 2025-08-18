福山雅治被控開黃腔 打破沉默首發聲

福山雅治貴為日本國民男神，一早驚傳也深陷性騷風暴，稍早他透過社群平台首發聲。（翻攝自福山雅治IG）



林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕SMAP前成員中居正廣因被控性侵女主播，他為止血1月23日宣布引退，但他深陷性騷擾風暴甚至燒到國民男神福山雅治，今（18）日一早爆出有位「有力男性演出者」曾脫口「期待與女主播們聚會，麻煩了」、「想見見新人主播」，據傳此人就是56歲福山雅治，對此，稍早他也急回應。

一早福山雅治面對各大媒體逼訪，他主動發文寫下：「我是基於『應妥善回答』想法，但經過與所屬事務所多次慎重協議，考量可能引發對相關人士調查、特定、誹謗中傷，因此不應由我主動公開身分。」

福山雅治進一步說明，為避免產生誤解，他選擇接受媒體訪問，「對於讓支持我的粉絲感到不安與擔心，我深感抱歉。」並呼籲外界避免傷害勇敢配合調查的相關人士，不過福山發文中，並未說明自己設否涉入性騷或開黃腔。

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

