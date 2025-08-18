台灣為什麼留不住外國遊客？ YTR英國叔叔戳中痛點

〔記者胡御柔／台北報導〕知名YouTuber「英國叔叔」長年在頻道上分享他在台灣的生活與觀察，近日上傳新影片，內容是與兒子威廉一同造訪日本環球影城，並藉此探討：「為什麼台灣無法吸引更多國際觀光客？」他的觀點也引發不少台灣網友共鳴與討論。

英國叔叔探討為什麼台灣無法吸引國際觀光客。（翻攝YouTube）

他首先指出，台灣的觀光產業在疫情期間受到嚴重打擊，疫情解封後，來台的西方觀光客仍然寥寥無幾。相較其他亞洲國家，台灣在國際觀光旅遊的排名並不突出。

在參觀日本環球影城的過程中，他也進一步思考：台灣是否需要一座國際級的主題樂園？ 雖然台灣擁有像是劍湖山、麗寶樂園、小人國等設施，但這些樂園主要是針對本地市場，與日本環球影城在製作水準與國際吸引力上仍有明顯落差。對於外國遊客而言，這些樂園缺乏國際知名度與流行文化連結，難以成為吸引來台的重要誘因。

他也引用數據指出，疫情前日本的觀光客數量是台灣的2至3倍，而到了2024年，日本的觀光人次更是台灣的5倍以上，這也顯示出日本在觀光復甦方面的成效遠超台灣。

2024年日本的觀光人次是台灣的5倍。（翻攝YouTube）

他坦言「只有真正關心台灣的人，才會特地安排來這裡旅遊與體驗文化。」雖然如此，他也補充指出，觀光客暴增對國家來說並非全然正面，過度觀光可能帶來破壞。他感謝台灣成為他的「家」，是一個能讓他在旅途後安心歸來的地方。

影片底下也有不少網友留言，針對台灣觀光困境提出看法「台灣旅館住宿費真的太高了」、「交通也是影響觀光的一大重點」、「台灣在觀光這一塊真的輸給日本很多」。

