娛樂 歐美

演活《超人》反派薩德將軍 英國影帝泰倫斯史丹普87歲辭世

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕英國資深影帝泰倫斯史丹普（Terence Stamp）縱橫演藝圈超過60年，曾出演舞台劇、電視劇、電影，最經典的角色就是在《超人》（Superman）及《超人2》中的大反派「薩德將軍」（General Zod）。然而，他的家人宣布噩耗，泰倫斯史丹普於17日辭世，享壽87歲。

泰倫斯史丹普辭世。（路透）泰倫斯史丹普辭世。（路透）

泰倫斯史丹普的家屬向媒體發表聲明，泰倫斯在17日上午逝世，他的一生留下豐富的藝術遺產，無論是演員還是作家，其作品都將在未來長久啟發人們，至於泰倫斯的後事如何處理，家人表示，「在這個悲傷的時刻，我們請求大家尊重我們的隱私。」

泰倫斯史丹普1938年出生在倫敦東區，曾經歷二戰期間的倫敦轟炸，年輕時做過廣告工作，後來獲得獎學金進入戲劇學校，展開演藝生涯。他的事業也曾一度低迷，1978年出演電影《超人》與1980年《超人續集》再度受人矚目，也奠定了其國際知名度。

