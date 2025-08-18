國民男神福山雅治傳開黃腔 電視台急回應

中居正廣被控性侵女主播風暴，一早傳出燒到日本國民男神福山雅治。（翻攝自福山雅治IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本SMAP前成員中居正廣因被控性侵女主播，他為止血1月23日宣布引退，但他深陷性騷擾風暴甚至燒到國民男神福山雅治。

日媒報導，「富士控股」近期秘密調查電視台安排女主播性朝貢內幕，發現逾24%女主播認了被高層要求參加與客戶不適當聚會，今（18）日更爆出有位「有力男性演出者」，曾脫口「期待與女主播們聚會，麻煩了」、「想見見新人主播」，據傳，此人就是56歲的福山雅治。

對此，富士電視台稍早回應：「本公司設立由外部律師接受諮的人權救濟管道，也有改革全公司的問卷調查，然而，並未確認福山雅治有騷擾行為的檢舉。」

至於中居正廣因涉及女主播性糾紛風波已於元月宣布引退，不過沉寂多月後，今年5月突委任5名律師組成全新法律團隊，對富士電視台第三方委員會調查報告提出嚴正反擊，強調報告未呈現中居正廣的完整陳述，且使用「性暴力」字眼過於偏頗，主張缺乏中立性和公平性，已嚴重損害其名譽。

