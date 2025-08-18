晴時多雲

娛樂 最新消息

劉宇寧817情緒按摩室逼哭全網 逾四小時直播金句不斷 狂吸六千多萬人在線

劉宇寧在817粉絲節直播寵粉，上線和大家又唱又聊四個多小時，讓粉絲直呼他真的懂我們。（翻攝自網路）劉宇寧在817粉絲節直播寵粉，上線和大家又唱又聊四個多小時，讓粉絲直呼他真的懂我們。（翻攝自網路）

胡妃貞／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕歌手劉宇寧2025年，以一首歌，一場直播，一段陪伴迎來第八屆「817粉絲節」，昨早以一首深情新歌《你的眼神》揭開粉絲節序幕，晚間直播更長達四個多小時，吸引超過六千萬粉絲線上共襄盛舉。從音樂到互動，從金句到情感，劉宇寧再次用行動證明：他不只是歌手，更是粉絲心中最溫柔的陪伴者。

10:08首發新歌　《你的眼神》成粉絲情感共鳴曲

昨日上午10:08，劉宇寧在各大平台同步釋出粉絲節獻禮-新歌《你的眼神》。歌曲以細膩旋律與真摯詞意打動人心，歌詞如「是不是沒變成和你想像中一樣的人」被粉絲瘋狂截圖轉發，彈幕刷滿「一直在」、「我懂你」、「這是寫給我們的歌吧」。這首歌不談愛情，只談陪伴。對粉絲而言，它是八年來的情感回聲，也是劉宇寧對「摩飯」最深的告白。

晚間直播於20:00準時開播，劉宇寧一身簡約造型現身，氣氛溫馨又歡樂。直播長達四小時，最終吸引超過六千萬人次線上觀看，彈幕互動熱烈，社群平台瞬間被「寧哥」刷屏。

直播一開始他笑說為了這個粉絲節的儀式感，他特別妝髮一下、開播前視頻設備也事先費心調整，畢竟現在有點紅了一下，要注意一下形象。

他翻唱《說愛你》、《探清水河》、《武家坡》等多首歌曲，展現音樂實力與多元風格。更以即興吹口哨、模仿表情包等方式與粉絲互動，笑點與淚點交織。

直播中劉宇寧金句不斷，粉絲形容「句句都能刻進心裡」的金句有： 「你送的東西壞了也是我的，我不會丟。」、- 「祝你有個通暢的人生，不管是心情還是生活。」、「我明天就去整容，團購紋眉滿十送一！」粉絲形容：「這不是直播，是情緒按摩室」、「寧哥的嘴是開過光的，句句都能刻進心裡」。

此外，他也再次強調理性追星理念：「演唱會不是必需品，有閒錢再來，我不希望你們為了我委屈自己。」這句話讓無數粉絲破防，直呼「他真的懂我們」。

今年粉絲節應援棒尺寸為8cm × 17cm，巧妙呼應「817」諧音，象徵雙向奔赴。粉絲社群「摩飯10群」同步舉辦線下聚會，直播結束後發布長文：「我們不是流量，我們是他眼神裡的光。」

直播間也倡導「彈幕禮儀」，禁止刷屏、催下播與提及其他藝人，讓整場直播充滿純粹與尊重，展現成熟理性追星文化。

近期劉宇寧持續活躍於音樂與綜藝領域，已為《書卷一夢》《獻魚》等劇集演唱OST，年底預計舉辦大連站演唱會，並籌備出國旅行綜藝，可能擔任「廚神＋財務」角色。

從丹東走向世界，劉宇寧不只是歌手，更是粉絲的情感支柱。他用一場直播，串聯八年情感，讓「817」不只是日期，更是屬於粉絲與他的專屬節日。

點圖放大body

