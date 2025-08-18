晴時多雲

娛樂 最新消息

裴琳斜槓做副業好暖心 一舉動頻頻說抱歉

裴琳打拚努力經營副業。（翻攝自裴琳臉書）裴琳打拚努力經營副業。（翻攝自裴琳臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕41歲女星裴琳早在15歲以女團Kiss出道，很早成名卻風波不斷，後來洗心革面演出八點檔《甘味人生》、《春風愛河邊》找回對演戲熱情，這幾年淡出演藝圈，在最近開了一間雞蛋糕店開啟斜槓人生。

讓人眼睛一亮的是，媒體大篇幅報導裴琳賣雞蛋糕，讓她再嘗走紅滋味，許多網友粉絲紛紛肉搜希望光顧買她雞蛋糕，有時備料開店時間不固定，民眾常常撲空，讓裴琳很不好意思。

裴琳17日在臉書發文說：「原諒我這個新人出攤時間和地點很慢才出來，還在摸索研究中，這禮拜先這樣，有變動會提早通知，避免大家白跑一趟。」

2019年，裴琳曾嘗試投入直銷，坦言當時因大環境不好，會做直銷最終就是想多賺一點錢，原本抱著懷疑心態，後來越做越好，就當沒拍戲時的兼差，她說：「我很早就進這圈子，除了演藝工作我們也不知道做什麼，不可能沒拍戲去便利商店打工，當然我不會一直去推，因為我也不想要人家這樣對我。」

