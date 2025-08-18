晴時多雲

娛樂 最新消息

趙露思小紅書發文開嗆！ 疑暗指「寄居蟹」演員掀網熱議

趙露思近日常在小紅書上開直播。（翻攝自小紅書）趙露思近日常在小紅書上開直播。（翻攝自小紅書）

〔記者胡御柔／台北報導〕中國女星趙露思日前與經紀公司撕破臉後，頻頻透過社群開直播，引發大量粉絲關注。昨（17日）她又在小紅書發文開嗆，疑似影射「寄居蟹」藝人，再度掀起網友熱議。

趙露思在貼文中寫道：「從反明星人設，到吸引受眾目光，再將流量變現。」更語帶批判地表示：「產業如果沒有底線，做人也應該有底線。」她直言「寄居蟹永遠沒有代表作」，似乎意有所指，批評演藝圈存在「寄生文化」。

趙露思發文疑批評演藝圈「寄生文化」。（翻攝小紅書）趙露思發文疑批評演藝圈「寄生文化」。（翻攝小紅書）

貼文一出，網友紛紛揣測對象。有人猜測是在影射與她傳出長期暗鬥的虞書欣，然而虞書欣代表作不少，如人氣劇《蒼蘭訣》，這說法也引起反駁；也有聲音認為，趙露思此舉是在回應日前脫口秀演員小北的言論小北在節目中提及有粉絲擔心偶像憂鬱症，他卻回應：「不用心疼明星，多心疼身邊的人」，疑似暗諷藝人假裝生病炒作話題。

不過，也有部分網友認為，趙露思這番話只是回顧自己一路走來的歷程，並非針對他人。畢竟她本人代表作亦不少，實力與人氣兼具。

