趙露思小紅書發文開嗆！ 疑暗指「寄居蟹」演員掀網熱議

趙露思近日常在小紅書上開直播。（翻攝自小紅書）

〔記者胡御柔／台北報導〕中國女星趙露思日前與經紀公司撕破臉後，頻頻透過社群開直播，引發大量粉絲關注。昨（17日）她又在小紅書發文開嗆，疑似影射「寄居蟹」藝人，再度掀起網友熱議。

趙露思在貼文中寫道：「從反明星人設，到吸引受眾目光，再將流量變現。」更語帶批判地表示：「產業如果沒有底線，做人也應該有底線。」她直言「寄居蟹永遠沒有代表作」，似乎意有所指，批評演藝圈存在「寄生文化」。

請繼續往下閱讀...

趙露思發文疑批評演藝圈「寄生文化」。（翻攝小紅書）

貼文一出，網友紛紛揣測對象。有人猜測是在影射與她傳出長期暗鬥的虞書欣，然而虞書欣代表作不少，如人氣劇《蒼蘭訣》，這說法也引起反駁；也有聲音認為，趙露思此舉是在回應日前脫口秀演員小北的言論，小北在節目中提及有粉絲擔心偶像憂鬱症，他卻回應：「不用心疼明星，多心疼身邊的人」，疑似暗諷藝人假裝生病炒作話題。

不過，也有部分網友認為，趙露思這番話只是回顧自己一路走來的歷程，並非針對他人。畢竟她本人代表作亦不少，實力與人氣兼具。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法