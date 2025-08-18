晴時多雲

娛樂 最新消息

林志穎辣模妻凍齡美翻 少女感十足不科學

林志穎老婆陳若儀上個月到海島度假玩心大發。（翻攝自IG）林志穎老婆陳若儀上個月到海島度假玩心大發。（翻攝自IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕林志穎與妻子陳若儀育有3子，出道33的他，靠著俊俏外型及超凍齡帥臉，至今仍被尊為「不老男神」。

林志穎2010年與小9歲辣模陳若儀結婚，婚後她也不吝分享生活日常照，一雙超長美腿與玲瓏有緻的身段十分吸睛，《CTWANT》日前捕捉到她穿熱褲與友人聚餐，雖沒有特別打扮，模樣仍相當年輕。

林志穎（左）與陳若儀結婚後育有3子。（翻攝自微博）林志穎（左）與陳若儀結婚後育有3子。（翻攝自微博）

報導指出，陳若儀以模特兒出身，因長相神似名模林志玲而被封「小林志玲」，與林志穎結婚15年還生了3個小孩，身材依舊火辣，誇她凍齡有成。

上個月，林志穎夫妻帶著一家人到馬爾地夫、關島等海島度假時，陳若儀忙著拍了一堆美照，有穿比基尼、罩衫搭配短褲、背心裙，每一張都少女感十足，讓人驚呼不科學，當時陳若儀在社群發出許多「海島日常」照片，裡頭有佳餚、美景、碧海藍天，讓人看了心曠神怡，淘氣的她還拿著游泳圈，故意露出一張臉，俏皮地吐出舌頭，模樣超級可愛。

