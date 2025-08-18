晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

名嘴馬西屏失憶不失志 獲圍棋賽晉段組冠軍

馬西屏拿到故宮杯圍棋賽晉段組冠軍，也拿到段位證書。（翻攝自馬西屏臉書）馬西屏拿到故宮杯圍棋賽晉段組冠軍，也拿到段位證書。（翻攝自馬西屏臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕資深媒體人、電視名嘴馬西屏上個月曝約莫10年前開始漸失憶，雖平常心看待，但身為上知天文、下知地理的人失憶，是件有損顏面的事，馬西屏說：「我今年70歲，失憶是老化現象，但是我的失憶又比老化更嚴重一些。」

馬西屏透露失憶後，關懷與問候從四面八方湧來，令他非常感動，但也重申自己是失憶，不是失智，目前一切都好，17日更開心表示拿到「故宮杯圍棋賽」晉段組冠軍，也拿到段位證書，自嘲語氣平靜，他也公開內心想法：

1.我今年70歲，自學圍棋60多年，這次是因為破天荒要在故宮下棋，人生第一次報名參加圍棋比賽，第一次拿冠軍，第一次有了段位證書，昨摸到棋子夢回年少，我大概有20多年沒摸到過棋子了。
2.我橋牌曾經拿過幾十個冠軍，包括全國大賽冠軍。現在圍棋終於有一個冠軍，而且份量十足，是由故宮博物院具名頒發的獎狀，慶祝故宮一百年，在故宮下棋，空前。
3.我是全台灣講故宮故事最多的一個人（前天還在東森談話節目「57爆新聞」講故宮）、我是全台灣寫圍棋故事最多的一個人。講故宮故事最多與寫圍棋故事最多的人，拿「故宮、圍棋」冠軍，多麼有意思，這也是另類紀錄。
4.我其實已經病了超過半個月，本來不想參加了！總共要下五盤棋，擔心撐不住，堅持最後終於得償所願。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中