名嘴馬西屏失憶不失志 獲圍棋賽晉段組冠軍

馬西屏拿到故宮杯圍棋賽晉段組冠軍，也拿到段位證書。（翻攝自馬西屏臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕資深媒體人、電視名嘴馬西屏上個月曝約莫10年前開始漸失憶，雖平常心看待，但身為上知天文、下知地理的人失憶，是件有損顏面的事，馬西屏說：「我今年70歲，失憶是老化現象，但是我的失憶又比老化更嚴重一些。」

馬西屏透露失憶後，關懷與問候從四面八方湧來，令他非常感動，但也重申自己是失憶，不是失智，目前一切都好，17日更開心表示拿到「故宮杯圍棋賽」晉段組冠軍，也拿到段位證書，自嘲語氣平靜，他也公開內心想法：

1.我今年70歲，自學圍棋60多年，這次是因為破天荒要在故宮下棋，人生第一次報名參加圍棋比賽，第一次拿冠軍，第一次有了段位證書，昨摸到棋子夢回年少，我大概有20多年沒摸到過棋子了。

2.我橋牌曾經拿過幾十個冠軍，包括全國大賽冠軍。現在圍棋終於有一個冠軍，而且份量十足，是由故宮博物院具名頒發的獎狀，慶祝故宮一百年，在故宮下棋，空前。

3.我是全台灣講故宮故事最多的一個人（前天還在東森談話節目「57爆新聞」講故宮）、我是全台灣寫圍棋故事最多的一個人。講故宮故事最多與寫圍棋故事最多的人，拿「故宮、圍棋」冠軍，多麼有意思，這也是另類紀錄。

4.我其實已經病了超過半個月，本來不想參加了！總共要下五盤棋，擔心撐不住，堅持最後終於得償所願。

