《辣媽辣妹2》蟬聯北美票房亞軍！《驚奇4超人》正式成為漫威年度最賣

〔記者許世穎／綜合報導〕由金獎得主潔美李寇蒂斯和琳西蘿涵暌違22年再度攜手的《辣媽辣妹2》，在北美上映後叫好叫座，上週末（8月15至17日）再以1450萬美金（約台幣4.35億元）蟬聯票房亞軍，較首週跌幅50%，上映10天北美累積票房達5460萬美金（約台幣16.39億元），全球累積8630萬美金（約台幣25.9億元）。

潔美李寇蒂斯（右）和琳西蘿涵攜手回歸《辣媽辣妹2》，口碑票房均不俗。（迪士尼提供）

《驚奇4超人：第一步》正式成為漫威電影宇宙今年最賣座電影。（漫威影業提供）

此外，同樣由迪士尼作品的《驚奇4超人：第一步》上映第4週以880萬美金（約台幣2.64億元）佔據週末票房第4名，目前北美累積2.47億美金（約台幣74.14億元），全球票房4.68億美金（約台幣140.49億元），已超越《美國隊長：無畏新世界》與《雷霆特攻隊*》，成為漫威電影宇宙今年最賣座電影。

