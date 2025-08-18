《無名弒2》殺出重圍！北美開片勝首集 奪新片票房冠軍

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕賣座動作爽片續作《無名弒2》上週末（8月15至17日）在北美以920萬美金（約台幣2.76億元）登上新片冠軍，同時也是唯一擠進前5名的上映新片，開片票房更勝過前作《無名弒》2021年在疫情後電影院剛重啟時開出的680萬美金（約台幣2.04億元）；海外市場則進帳490萬美金（約台幣1.47億元），全球首週票房突破1410萬美金（約台幣4.23億元）。

該片由艾美獎得主鮑勃奧登科克強勢回歸，飾演居住在郊區的丈夫、父親兼工作狂殺手哈奇，他形容《無名弒2》的規模更龐大，拍攝難度也更高，「不僅有更多打鬥戲份、更多角色刻畫、更多劇情轉折，什麼都更多，既劇力萬鈞又搞笑有趣，充滿驚喜，失控瘋狂，血腥暴力，但是也充滿溫情。」

鮑勃奧登科克回歸演出《無名弒2》，勇奪北美上映新片冠軍。（UIP提供）

電影故事設定在哈奇單挑俄羅斯黑幫4年後，他仍積欠犯罪組織一大筆錢，必須執行連串刺殺任務以償還債務。儘管他樂於從事這份驚險工作，與妻子卻已感到身心俱疲，婚姻關係漸趨冷淡。為此，他們帶著兒女前往「狂野比爾奇幻遊樂水世界」度假，重返他與弟弟童年曾去過的地點。

沒想到準備展開假期，一場與當地惡霸的小衝突，卻引來腐敗的主題樂園老闆及其警長盟友的注意。哈奇也因此被莎朗史東飾演的殘忍、嗜血黑道大姐大盯上。《無名弒2》已在台上映。

