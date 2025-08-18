晴時多雲

娛樂 日韓

高雄粉絲太幸福！朴寶劍唱歌送禮 寵粉3.5小時不停歇

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國男神朴寶劍首度降臨高雄，上週末在高雄流行音樂中心舉辦粉絲見面會，活動整場3個小時半，以歌聲和真心寵粉感動全場，帶給粉絲難忘夜晚。

朴寶劍首次前進高雄辦見面會。（Live Nation Taiwan提供）朴寶劍首次前進高雄辦見面會。（Live Nation Taiwan提供）

朴寶劍一身穿筆挺西裝登場，完美顏值瞬間融化港都粉絲，他以《안녕 （Hello）》、《괜찮아 （Fine）》揭開序幕，接著切換中文問好「大家好，我是朴寶劍」，又說抱著非常愉快的心情來跟你們見面，引來全場尖叫。

活動上，朴寶劍和「Lulu」黃路梓茵默契十足，歡笑聲不斷，從音樂到互動，從寵粉橋段到舞台表演，場內尖叫聲、笑聲與淚水交織。

朴寶劍自彈自唱寵粉。（Live Nation Taiwan提供）朴寶劍自彈自唱寵粉。（Live Nation Taiwan提供）

見面會獨家獻上5張特別為高雄準備的「寶劍視角」生活照，像是中正四路健康晨跑、夢時代快閃、中央公園的大樹被Lulu機智冊封的「寶劍樹」、騎乘UBike等，讓粉絲直呼太幸福。

在與粉絲聊起經典角色時，朴寶劍提到在《苦盡柑來遇見你》中飾演的深情暖男「寬植」，Lulu直呼「這角色提高了大家的擇偶標準！」朴寶劍則暖心回應「寬植一定存在某個角落，你們都有機會遇到那樣的另一半」！

朴寶劍（左）和Lulu互動默契十足。（Live Nation Taiwan提供）朴寶劍（左）和Lulu互動默契十足。（Live Nation Taiwan提供）

朴寶劍加碼分享與IU拍攝海中戲的難忘經驗，表示「那是我第一次真的在海中游泳，不是容易的挑戰，但我抱著自信去完成」，即使被問到是否覺得冰冷，仍以爽朗笑容說「覺得很涼爽，不過因為腳碰不到地，不能鬆懈，要一直保持狀態在水裡動著。」誠懇回答引來全場掌聲。

朴寶劍男神魅力橫掃南台灣粉絲。（Live Nation Taiwan提供）朴寶劍男神魅力橫掃南台灣粉絲。（Live Nation Taiwan提供）

此外，除了原先宣布全場限量專屬明信片及Hi-Bye歡送外，更無預警加碼送出100份驚喜小禮，還有讓55位幸運粉絲帶走私密拍立得，讓親臨現場的粉絲們驚喜連連，感受「男神」無可取代的魅力。

