電影

（專訪）黃鐙輝15年大翻身！熬成《角頭》老大：看好越做越大

〔記者鍾志均／專訪〕黃鐙輝經過15年演技蛻變，從《艋舺》「廟口俗仔」變身《角頭－鬥陣欸》「瑪莎老大」，他表示自己從小孬孬變成獨當一面的老大，機會來了不放棄，直呼《角頭》老闆很敢花錢，心臟很大。

黃鐙輝從小孬孬變成獨當一面的老大。（記者潘少棠攝）黃鐙輝從小孬孬變成獨當一面的老大。（記者潘少棠攝）

「角頭宇宙」自從《角頭》起走過10年，黃鐙輝今年加入，表示沒看過國片這麼團結的，老中青三代，又是老戲骨，一踏進片場自然而然就放鬆，將自己丟進去，還說裡面專業的人很多，無論道具、美術、場景都很敢花。

黃鐙輝多次飾演更生人，最大挑戰是如何「同中求異」。（記者潘少棠攝）黃鐙輝多次飾演更生人，最大挑戰是如何「同中求異」。（記者潘少棠攝）

去年《角頭－大橋頭》全台狂賣2.2億，黃鐙輝表示相信看到成績，《鬥陣欸》也會延續下去，更自信表示「未來只會越做越大，金主也會越來越有信心」。

10多年來，黃鐙輝演過角色豐富，更多次飾演更生人，他坦言最大挑戰就是如何「同中求異」，有時一不小心演起來都很像，實際角色和真實老大性格又有差異。

片中他有苦有樂，苦的是要穿著高跟皮鞋上演槍戰戲，他說又喊，又打，又跑，一喊卡後發現整個腳踵起來，又拉傷，堪稱「搏命演出」；不過最「香豔刺激的」，莫過於他獨自大戰20位全裸女優，笑稱自己是「為藝術犧牲」，感謝老婆萁萁無怨無悔的支持。

吳念軒對於能夠參演，有加入男團的感覺。（記者潘少棠攝）吳念軒對於能夠參演，有加入男團的感覺。（記者潘少棠攝）

同樣首次加入《角頭》的吳念軒演出同屬南部勢力的「Billy」，外型看來是斯文敗類，他表示過去就是角頭粉絲，甚至會和家人一起在家模仿角頭台詞，「追了好多年，能夠參演，好像有種加入男團的感覺」。

問吳念軒在家中會學誰？他表示曾學過古斌飾演的「壞壞」，坦言後來發形象差太遠，後來改向王識賢看齊，「還在家和我哥、我媽輪流學台詞」，玩得不亦樂乎。《角頭－鬥陣欸》於21日全台上映。

