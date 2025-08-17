晴時多雲

娛樂 最新消息

才被爆7年婚姻「搖搖欲墜」！徐佳瑩、比爾賈首度露面打臉婚變

〔記者張釔泠／台北報導〕「金曲歌后」徐佳瑩與大11歲的知名導演比爾賈結婚7年，婚後育有一子一女，日前卻被爆婚姻「搖搖欲墜」，夫妻倆「各過各的」，夫妻倆除了接力發聲否認，今晚也一起去看「華語天后」孫燕姿的「就在日落以後」演唱會，再度以行動打臉婚變傳聞。

孫燕姿「就在日落以後」演唱會今晚圓滿落幕。（Make Music提供）孫燕姿「就在日落以後」演唱會今晚圓滿落幕。（Make Music提供）

「就在日落以後」一連兩天空降高雄巨蛋，今晚好友五月天、蔡健雅都在VCR中獻聲，更有其他跟孫燕姿曾經一起工作的夥伴，訴說她們眼中的孫燕姿，氣氛溫馨感人。

開場孫燕姿熱烈地與歌迷們打招呼：「《就在日落以後》高雄站第二天！你們今天要不要跟我一起唱整場演唱會？要不要比昨天還大聲？高雄是我瘋狂發片時期常來的地方，電台、百貨公司、唱片行，跟很多這裡的朋友見面，在這裡也拿到了金曲獎的最佳新人獎，以及最佳華語女歌手獎，都是20幾年前的事了⋯現在我們可能都老了一點點，但有些東西是不會變的。」

孫燕姿「就在日落以後」演唱會今晚圓滿落幕。（Make Music提供）孫燕姿「就在日落以後」演唱會今晚圓滿落幕。（Make Music提供）

五月天便在VCR中直呼孫燕姿完全沒有改變，「我覺得燕姿一回家，就把自己冰到冰箱裡面，她保鮮膜貼好，好像沒有改變，就演唱會前微波一下就來了，所以她完全沒有變，不管遠看、近看、左看、右看，燕姿就完全沒有改變，燕姿真的有太多的經典，而且一定要由燕姿的嗓音去詮釋，在這個聲音裡面，有著我們所有的青春，還有著我們所有的回憶。」

孫燕姿「就在日落以後」演唱會今晚圓滿落幕。（Make Music提供）孫燕姿「就在日落以後」演唱會今晚圓滿落幕。（Make Music提供）

蔡健雅也直呼2000年第一次聽到她的聲音，就覺得太獨特、太有魅力，「我們的音樂市場，從此被妳的音樂狠狠地感染和感動。」打趣轉眼就25年了，「我們都一起變老了，也算是長輩歌手，但是我相信，永遠不老的，是我們對音樂的熱情和執著。」

