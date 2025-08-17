仙塔律師爆房東硬拆招牌 強調：事務所還在營業

「仙塔律師」李宜諪指房東表示「太多記者來拍」強拆律所招牌。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅「仙塔律師」李宜諪涉入靈骨塔詐騙案，之後更被週刊爆料富商飯局、曬出與富商貼臉照。今（17）仙塔律師在YouTube頻道《仙塔下凡》上新片反擊，同時透露房東強拆律所招牌，但事務所目前仍在營業。

除了解釋富商飯局等爆料之外，仙塔律師特別提到律所招牌被拆一事。她提到事務所7月才剛與房東續約，但房東以「太多記者來拍照」為理由，暫時撤下仙塔律師律所招牌。

仙塔律師指出，原本的租約非常明確，約定要將招牌掛帳，無奈房東強拆招牌，對此，她說：「房東不鳥我，她就直接把我招牌撤掉」導致成為現在事務所明明仍在營業卻沒有招牌。仙塔律師也透露因為與房東發生問題，事務所正在搬遷。

仙塔律師強調沒有招牌不代表停止營業。（翻攝自YouTube）

同為網紅律師的簡大為也發文表示「事務所房東惡意違約這件事，熊律還真的是心有戚戚焉」，過去簡大為也在同一處地址，遇到相同房東，簡大為說：「就是這樣反反覆覆，還逼大家簽不合理的條款，說房東可以隨時解約要房客滾蛋。」

仙塔律師也針對外傳她收了4千萬、交保當天收25萬等說法解釋，她指出自己根本沒有收過這些錢，也不曉得這些數字從何而來。仙塔律師說：「交保當天出來已經12點多了，我還有辦法打電話給王姓富商嗎？」

仙塔律師因外型姣好，加上拍攝法律常識影片成為網紅。（翻攝自臉書）

仙塔律師進一步說，如果真的有收到4千萬，她何必每天寫文章、拍影片、經營事務所，直接把錢拿去買律師樓，也不必當律師，強烈表示她所有銀行金流都能查到。

關於交保金仙塔律師則心疼家人，表示這筆錢是家人放下手邊工作辛苦從雲林北上，只為了幫她籌交保金，她認為被扭曲成向富商討要，很傷人。

