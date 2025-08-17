孫燕姿專寵高雄！破例二度安可 陳喬恩嗨到哭揪尪衝前台

〔記者張釔泠／台北報導〕「華語天后」孫燕姿相隔11年來台開唱，「就在日落以後」演唱會一連兩天空降高雄巨蛋，今晚第二場孫燕姿毫無保留，二度安可獻唱《尚好的青春》、《開始懂了》，台下頻頻掀起高潮。

孫燕姿「就在日落以後」演唱會一連兩晚空降雄蛋。（Make Music提供）

陳喬恩與老公Alan、徐佳瑩與老公比爾賈都到現場朝聖，陳喬恩除了邊看邊發限動，寫著「好想哭喔」，當孫燕姿唱到最後一首歌《開始懂了》，陳喬恩已經控制不住情緒，嗨到離開藝人座位區，衝到PA台前面揮舞著螢光棒熱唱，Alan一時還沒反應過來，差點跟不上愛妻腳步。

孫燕姿「就在日落以後」演唱會一連兩晚空降雄蛋。（Make Music提供）

昨天高雄首場演出結束後，孫燕姿雖然累但是難掩開心的情緒，回到飯店簡單的吃了些清粥小菜，就趕緊休息。今天下午進到場館，拜拜完後她把握陽光普照的午後，在場外曬曬太陽，補充身體的維他命，帶著好心情、好體力，準備今晚的演出。

首度來到高雄，孫燕姿還俏皮講了「諧音梗」：「高雄的天氣『粉乾』，你們知道我在高雄吃了些什麼嗎？」細數粉肝、虱目魚、焢肉等小吃，更笑著表示：「我覺得吃得飽、睡得好，在我這個年齡是很重要的，因為早一點睡覺，《完美的一天》才可以早一點開始。」隨即演唱《完美的一天》。

孫燕姿「就在日落以後」演唱會一連兩晚空降雄蛋。（Make Music提供）

演唱會中段的點歌橋段，現場歌迷則選唱了燕姿寫的《很好》以及《任性》，還不忘幽默地對很任性做自己的偶像喊話：「未來不管妳愛唱不唱的，我們一樣會永遠愛妳！」孫燕姿也大方加碼，宛如KTV大合唱的《了解》，讓全場陷入沸騰。

