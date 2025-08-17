鄉村美少女下海「激戰2變態歐吉桑」 竟是受爺爺的謎片啟蒙

柊みおり（柊美織）以AV女優的身分於片商kawaii*出道。（翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕今年20歲的日本美少女柊みおり（柊美織）來自山梨縣的一個小村莊，這裡風景優美又純樸，從小跟爺爺一起長大的柊美織下課後不是在森林和溪流裡玩耍就是練習劍道。不過有一天，柊美織偶然在爺爺房間內找到爺爺珍藏的謎片，鬼使神差的按下了播放，從此人生發生了重大的改變！

柊みおり（柊美織）平常喜愛在溪邊玩耍。（翻攝自X）

柊美織看了爺爺珍藏的「大叔O禁美少女進行七天七夜的玩弄調教」A片後，竟感受到下面熱熱的、非常躁動，心中萌生了「也想像片裡的女主角一樣被大叔調教」的念頭，於是來到東京決定以AV女優的身分於片商kawaii*（可愛社）出道。

柊みおり（柊美織）來自日本山梨縣的一個純樸村莊。（翻攝自X）

柊美織第一部作品就是一次大戰兩位變態歐吉桑男優，AV達人一劍浣春秋評價：「清純女子和變態歐吉桑的組合向來是業界最受歡迎的題材之一，而柊美織美乳肉感的身材以及青澀腼腆的笑容，相信也讓很多人在又憐又愛的同時興起了想欺負她的念頭」，表示對喜歡這類型題材的老司機們來說，柊美織的作品相當值得一看唷。

柊みおり（柊美織）也是一名劍道美少女。（翻攝自X）

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法