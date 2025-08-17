張書偉當爸爸？ 謝京穎洩「2個月沒來」結果驚人

天團Energy成員張書偉（左）與女星謝京穎婚後感情甜蜜。（本報資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕天團Energy成員張書偉2023年與女星謝京穎結婚，謝京穎日前上節目透露自己曾經發現生理期兩個多月沒來，原本以為是自己「好孕來」，沒想到檢查之後才發現是過度控制飲食惹的禍。

謝京穎說，當時生理期遲到兩個多月，她還特地驗孕，結果發現並沒有身孕，當下她就開始緊張。謝京穎解釋，當時正準備投入八點檔拍攝，心情本來就很焦慮，加上生理期沒來，她真的嚇壞。

謝京穎在節目上透露自己曾經兩個月生理期沒來，當時她還以為自己懷孕。（翻攝自YouTube）

後來她發現身體出現的異常與過度控制飲食有關，為了追求好身材，謝京穎一天只吃一餐，而且都選在中午進食，如果晚上餓了，就吃些毛豆或海苔滿足口欲。

嚴格的飲食控制讓謝京穎短短兩週就快速剷肉5公斤，除了飲食控制外，謝京穎也經常在烤箱蒸發水分維持體態。結果體重是下降了，但身體也跟著垮了，被醫師告知身體機能不足導致生理期延遲時，謝京穎也很後悔。

