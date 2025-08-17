晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

玄彬、陸小芬經典作都有！70部電影免費看

張宇嫺／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕2025世界民族電影節在今年9月即將登場，今年以「跟著電影去旅行」為主題，將於9月12日至21日於台北、台中、嘉義、台南、高雄及花蓮等6地盛大舉行，總計以21部電影、70場免費欣賞，邀請觀眾展開一場場跨越民族、文化、藝術，以及充滿生命體悟的旅行。

「2025世界民族電影節」開幕片為蒙古國電影《狼群總在夜晚來臨》。（海鵬提供）「2025世界民族電影節」開幕片為蒙古國電影《狼群總在夜晚來臨》。（海鵬提供）

今年開幕片為敘述遊牧家庭與環境變遷的蒙古國電影《狼群總在夜晚來臨》（The Wolves Always Come at Night），閉幕片則為美國紀錄片《與達賴喇嘛談心：尋找幸福的智慧》（Wisdom of Happiness），兩部電影都是台灣首映。

「2025世界民族電影節」閉幕片則為美國紀錄片《與達賴喇嘛談心：尋找幸福的智慧》。（海鵬提供）「2025世界民族電影節」閉幕片則為美國紀錄片《與達賴喇嘛談心：尋找幸福的智慧》。（海鵬提供）

前者由澳洲女導演嘉布麗葉兒布雷迪（Gabrielle Brady）執導，描述一個蒙古遊牧家庭，在氣候變遷與都市化的雙重壓力下，陷入傳統與現代抉擇的兩難。閉幕片則由第十四世達賴喇嘛親自主述，片中他不談信仰，而是邀請觀眾跟他一起探索人生幸福的智慧。值得一提的是，該片由好萊塢巨星、也是他的忠實追隨者李察吉爾歷時6年拍攝製作，並被視為達賴喇嘛今年90歲生日的慶賀之作。

台灣與日本合拍的《KANO》將在民族電影節放映。（海鵬提供）台灣與日本合拍的《KANO》將在民族電影節放映。（海鵬提供）

今年世界民族電影節規劃有「世界民族大觀」、「亂世浮生路」、「電影是本書」、「成長出發吧！」以及「性別平等了沒？」等五大單元，內容涵蓋民族的傳承與改變、歷史的騷動、文學中的民族，乃至未來主人翁的成長對望等議題，21部電影內容涵蓋30多個民族與國家。首先「世界民族大觀」單元，就納入了蒙古族《狼群總在夜晚來臨》、藏族《香巴拉》、馬來與印度《搖籃凡世》、台灣與日本《KANO》、台灣與印尼《新來的小朋友》、德意志民族《快遞書書》、阿拉伯民族《開羅謀殺案》，以及由愛爾蘭童書改編的動畫《女孩的靈緹犬》等8部電影。

民族電影節將放映玄彬主演的電影《哈爾濱》。（海鵬提供）民族電影節將放映玄彬主演的電影《哈爾濱》。（海鵬提供）

「亂世浮生路」單元聚焦戰爭動盪下的人性故事，囊括三部攸關民族歷史的電影，包括：由韓國男神玄彬擔綱、敘述1909年「刺殺伊藤博文」的歷史諜報片《哈爾濱》，描繪1919年法國一戰後荒誕百態的犯罪片《天上再見》，以及1939年二戰爆發時、瑞士軍隊強徵吉普賽民族參軍的史詩片《流浪吉普賽》等，呈現人們在亂世中的韌性與對和平的渴望。

「電影是本書」單元則精選改編自文學作品的電影，有紀念卡夫卡逝世一百周年的德國電影《卡夫卡最後的愛》，刻劃這位文學巨擎生命最後的感人愛情；有改編日本女作家高田郁名作的《澪之料理帖》，以江戶時代美味料理傳遞思念與希望；更有改編台灣現代女作家蕭麗紅小說、由金馬影后陸小芬主演的《桂花巷》，重現日治初期台灣女性歷史命運，並首次以臺語版本播映。

改編台灣現代女作家蕭麗紅小說的《桂花巷》，由陳淑芳（左）、陸小芬演出。（國家影視聽中心提供）改編台灣現代女作家蕭麗紅小說的《桂花巷》，由陳淑芳（左）、陸小芬演出。（國家影視聽中心提供）

「世界民族電影節」每年都會關注各民族成長議題。今年推出「成長出發吧！」單元，除有講述一段超越種族、宗教邊界的熱血少年動畫《飆風男孩》；更有賣翻德國票房的勵志感人電影《56種喝采》，以及榮登澳洲年度票房亞軍、穿越西班牙800公里聖雅各之路拍攝的《我的朝聖之路》。而橫掃國內各大獎項、描述印度籍的媽媽幫她的孩子完成錄音作業的妙趣短片《A面：我的一天》，也溜入片單作特別放映。

因應世界潮流，今年首開先河加入性平議題電影，推出「性別平等了沒？」單元，首推獲選今年奧斯卡15強、直揭印度種姓階級的電影《警上添花》；改編白先勇小說、由虞戡平執導的台灣第一部男男同志片《孽子》數位修復版；以及達賴喇嘛九十歲生日慶賀之作《與達賴喇嘛談心：尋找幸福的智慧》。讓人好奇的是，達賴喇嘛的新片怎會被納入性平單元？原來片中達賴喇嘛認為，如要終結上個世紀的戰禍，21世紀「應交由女性主導決策」，世界才能更加安定，甚至表明自己「不排除轉世女性」，加入了性平議題的探討。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中