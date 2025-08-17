陶晶瑩急喊別消費！林志玲昔也拍片力挺反核

林志玲2013年透過影片表態反核，溫柔喊話不讓任何危險發生在這塊土地上。（資料照，記者陳奕全攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕藍白聯手推動重啟核三公投，將於23日登場，明星的反核態度意外成為焦點。早在2013年，林志玲就透過影片表態反核，她以溫柔語氣說：「我們愛惜我們的家園、我們愛惜我們的土地。如果有選擇權，我不會讓任何危險發生在這塊土地上。」強調要「為自己、為下一代負責」，呼籲全民正視核能風險。

陶晶瑩昔日出席反核活動的言論被翻出，無奈喊話「別再拿舊聞消費我」。（資料照，記者陳奕全攝）

然而時隔多年，陶晶瑩近期卻因昔日出席「媽媽監督核電聯盟」的言論再度被翻出，引來酸民洗版攻擊。面對爭議，她喊話：「別拿舊聞來消費我，反不反核尊重個人意願。」態度引發兩派網友論戰。

前台北市議員呱吉（邱威傑）感嘆當年演藝圈即便怕沾政治也願意發聲。（翻攝自臉書）

前台北市議員呱吉（邱威傑）今（17日）也在臉書發文，直言看到舊影片裡小S、蔡康永等大咖力挺反核，感嘆當年演藝圈即便怕沾政治也願意發聲，如今卻難再見明星表態。他坦言：「我總有種殘兵敗將之感。」但也強調尊重立場改變，「我只是沒有跟大家一起變而已。」

