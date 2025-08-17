晴時多雲

娛樂 最新消息

「口袋影展」音樂會＋情境喜劇登場！百位大小朋友同樂

小公視IP大集合現身口袋影展。（小公視提供）小公視IP大集合現身口袋影展。（小公視提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕第二屆「口袋影展」昨（16）在台北華山戶外草地區舉辦「一起搖擺～親子寵物音樂會」，由《動物音樂派對，米特動物樂園》打頭陣，吸引逾百位大小朋友共襄盛舉。

同一時間，華山電影院同時放映第二季兒童情境喜劇《什麼都沒有雜貨店》，主演胖球和斯拉也親臨現場，讓影展內外都熱鬧非凡。

《什麼都沒有雜貨店2》林宸葳（左起）、林宸熙、斯拉、胖球出席映後。（小公視提供）《什麼都沒有雜貨店2》林宸葳（左起）、林宸熙、斯拉、胖球出席映後。（小公視提供）

《什麼都沒有雜貨店2》主演陣容包括飾演大可的胖球、飾演小可的斯拉、以及林宸熙、林宸葳以及導演黃丹琪都到場分享拍攝趣事與成長歷程。

胖球談到自己在第4集飾演不會騎腳踏車，還因為車太重在戲裡真的摔了一跤，「不過戲裡演不會，戲外就學會了，現在會去公園騎了！」她也表示，拍第一季時是自己的第一部戲，當時還不太習慣鏡頭，如今越來越放鬆。

斯拉也自信滿滿表示：「我在戲裡是吃貨，我覺得我在裡面很好看！」過去演短片經驗豐富，如今轉戰情境喜劇，更能自在發揮。現場提問環節，有粉絲知道胖球在戲外非常會唱歌，但在戲中卻被嫌唱得很難聽，對此是否會介意與現實混淆？胖球坦率回應：「有點難過，但後來知道是角色在演戲，不是說我本人，就能接受了，不會太在意。」

影廳熱絡，在紅磚倉庫展區的動畫妙妙屋「故事山谷慶生會」沉浸式科技親子劇場也大獲好評，不分平日或假日都吸引大量家庭踴躍參與。

「故事山谷慶生會」科技親子劇場聲光煙霧效果滿滿，讓小朋友假日充滿歡樂。（移動故事屋提供）「故事山谷慶生會」科技親子劇場聲光煙霧效果滿滿，讓小朋友假日充滿歡樂。（移動故事屋提供）

觀眾進入故事屋前，會戴上特製的慶生帽，在聲光、水霧、香味與地板震動等多重感官設計中，展開一段與小公視頻道代表角色口袋小子（Pockiki）的奇幻旅程。

動畫妙妙屋平日每日12場、共5天，累計吸引超過3000人進場；假日則每日10場、4天總計2000人參與，合計將會突破5000人潮，幾乎所有時段皆被熱情家長預先索票一空，可見故事屋的超高人氣與現場魅力。

