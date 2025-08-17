晴時多雲

娛樂 最新消息

大S子女正面曝光 Mandy酸流出者：沒禮貌

大S過世後，汪小菲（左）另娶Mandy。（翻攝自微博）大S過世後，汪小菲（左）另娶Mandy。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星「大S」徐熙媛今年2月過世，她和前夫汪小菲生的1女「玥兒」、1子「箖箖」也由生父汪小菲、繼母「Mandy」馬筱梅共同照顧。近日微博突然出現11歲玥兒超清楚照片，並在網路瘋傳，畫面中玥兒正在吃冰棒，有人懷疑是Mandy流出，沒想到Mandy卻點名是「汪小菲的沒禮貌朋友」幹的好事。

近日玥兒、箖箖在家吃東西的清晰照片在網路瘋傳，更有人以「11歲小玥兒正臉曝光」作為標題，強調小玥兒的五官神似大S，只有眼睛像汪小菲。

小玥兒吃冰棒的照片外流。（翻攝自微博）小玥兒吃冰棒的照片外流。（翻攝自微博）

網友也很驚訝，小玥兒除了和大S長得像之外，動作與神態也與大S相似，引起網友鼻酸，更懷念起大S。看到照片的網友也批評玥兒的家人不尊重孩子隱私。

箖箖正面照超清楚。（翻攝自微博）箖箖正面照超清楚。（翻攝自微博）

Mandy截圖說明：「我老公要我直接發出來澄清，這照片是他一個沒禮貌的朋友到家裡自己掰的，發自己朋友圈」。事後汪小菲才發現，更責怪朋友，當天Mandy不在家，才讓朋友在無人阻止的狀況下拍照。

小玥兒、箖箖繼母「Mandy」馬筱梅。（翻攝自小紅書）小玥兒、箖箖繼母「Mandy」馬筱梅。（翻攝自小紅書）

另外有網友看到小玥兒的髮型，直指：「這髮型一看就是馬筱梅弄得（的）」。這讓Mandy罕見暴怒回答：「無腦網友每天臆想別人的家庭，還有，髮型是小孩自己設計的！我為什麼發ins呢？因為小孩也有ins，她也很無語這些亂說話的網友！！！剛好也給她看看」。

點圖放大body

