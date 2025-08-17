陳意涵陷三角戀！宅男工程師祭出「公司分紅、股票」對決黑道

〔記者蕭方綺／台北報導〕陳意涵、劉冠廷、黃冠智、楊銘威、蔡亘晏等人今出席奇幻都會愛情喜劇《新手上路》開鏡儀式，該劇還有天心、李李仁、于子育等人實力派演員，戲裡陳意涵、劉冠廷和黃冠智上演三角戀，飾演母胎單身宅男的黃冠智要與劉冠廷成為情敵的壓力，他以劇中角色來信心喊話：「外型上已經和冠廷哥相差一大截了，需要完全獻出我的真心，用行動來證明我對女主角的愛，最重要的是，別忘了宅男工程師可是有公司分紅和股票的部分。」

黃冠智（左起）、楊銘威、導演洪子鵬、製作人陳慧玲、出品人薛鳳、文策院代表、陳意涵、蔡亘晏和劉冠廷今出席《新手上路》開鏡。（文策院、四方四隅提供）

陳意涵飾演活力十足的帶貨直播主年輕辣媽，劉冠廷飾演黑道夫人的帥氣保鑣，黃冠智則化身暗戀女主角的溫暖宅男。三人之間交織出酸甜苦辣的戀愛三角關係。

陳意涵對自己的角色很期待：「希望可以讓大家對新手媽媽更有同理心。」她大讚劉冠廷是非常敬業也很專業跟認真的演員。此次是陳意涵第三次飾演母親角色，演繹出女性在現代社會的育兒難題，與女性生育前後的職場挑戰等，面對這次的演出，她說：「每次媽媽的角色都不太一樣，也是代表母親是有很多類型跟面向，這次比較挑戰的是要如何在一團混亂的過程中還是可以帶給大家溫暖的力量～我會加油！」

黃冠智（左起）、陳意涵和劉冠廷在《新手上路》劇中有三角戀愛關係。（文策院、四方四隅提供）

劉冠廷很開心能再次與陳意涵合作：「我們之前合作過電影，雖然沒有太多對手戲，但她的女鬼角色讓我印象深刻，相信我們一起演著演著就培養出默契了。這次是一個很有趣的劇本，無論是探討的主題，又或是劇中角色所遇到的情節，我都非常期待，也希望自己的加入可以讓故事更精彩。」

而李李仁飾演氣場全開的黑道大哥，天心則詮釋極道之妻，為培養夫妻默契，兩人特地為彼此取親密暱稱，連拍攝定裝照都火花四射，引發劇組歡笑。

蔡亘晏（左起）、劉冠廷、陳意涵、楊銘威和黃冠智今出席《新手上路》開鏡。（文策院、四方四隅提供）

該劇幕後也是金獎團隊，包括編劇溫郁芳、製作人陳慧玲。製作人陳慧玲表示：「《新手上路》是首部以奇幻手法探討新手媽媽育兒挑戰的台劇，製作難度極高。全劇有超過一半場次涉及初生嬰兒，我們結合特效與AI技術，不論在敘事手法或主題上，都希望為觀眾帶來眼前一亮的全新感受。」

