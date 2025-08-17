晴時多雲

娛樂 最新消息

愛雅懷孕「秘密守不住」 一句話被戳破真相

〔記者傅茗渝／台北報導〕女星愛雅2022年與圈外男友修成正果，去年底補辦婚禮，本月14日才宣布喜迎新生命。她今（17日）在社群再度曬照，挺著孕肚回母校打卡，並公開懷孕初期的真實心情，笑稱「一句不能喝酒，就會馬上被識破！」

愛雅挺著孕肚回母校，笑容洋溢幸福。（翻攝自臉書）愛雅挺著孕肚回母校，笑容洋溢幸福。（翻攝自臉書）

愛雅在文中感性表示：「真心感謝大家的祝福與留言，每一句話我都收進心裡。」她坦言自己像「小一新生」，滿懷期待卻也有些忐忑，因此特地向「學姐媽媽們」喊話，希望能得到溫柔的建議，減輕初為人母的緊張感。

愛雅與老公甜蜜拍攝合照，夫妻倆一同迎接新生命到來。（翻攝自臉書）愛雅與老公甜蜜拍攝合照，夫妻倆一同迎接新生命到來。（翻攝自臉書）

談及前三個月，她直言「不能說」的習俗讓她壓力山大，甚至不敢常出門，因為朋友一個眼神就能猜出真相。這段時間伴隨身體不適與心理焦慮，讓她每天充滿「為什麼」與「怎麼辦」。不過熬過最難的階段，她感恩表示：「謝謝老天送來最珍貴的盲盒。」目前她和寶寶「跳跳」一切安好，親友與粉絲的支持也成了她最大的力量。

點圖放大header
點圖放大body

