男歌手曝19歲罹癌「去年又復發」 曝最新近況：聽一首少一首

〔記者林欣穎／台北報導〕「小鹿」偉皓與阿甘主持民視娛樂節目《娛樂超skr》，日前邀請到推出新專輯《Dark Side of the Sun》的小男孩樂團以及入圍金曲歌王的鶴來到節目中，帶來新專輯《Same Stories, Different Narratives》十首如短篇小說的鶴式情歌。

鶴曾罹患甲狀腺惡性腫瘤，自嘲他的歌聽一次少一次。（民視提供）

主持人小鹿介紹了身高185公分、多益935的高材生-鶴，一出道就震撼歌壇的現象級新人，鶴提到專輯第一首歌《VILLAIN》為靈感基底，構成了這次反派為基底的專輯，並推薦了跟魏如萱合作的歌曲《心臟的右邊》，提起對於魏如萱的印象是一位很好聊天的人並給予合作夥伴很多空間的音樂天。

鶴還在節目中爆料自己19歲就罹患甲狀腺惡性腫瘤，手術後卻在去年又復發，他覺得這是一種警示要好好愛惜自己身體，還不按牌理出牌說「我的歌聽一首少一首」，讓大家驚呼聲連連。

小男孩樂團團長昌哥（左起）、鼓手阿中、主唱米非、吉他手漢斯。（民視提供）

接著成軍十年「小男孩樂團」讓主持人小鹿盛讚他們《我想要擁有你》炸裂爆紅，走在路上到處都聽得到。團長昌哥、主唱米非、吉他手漢斯以及鼓手阿中，提到這次新專輯風格有別以往帶點黑暗曲風，團長昌哥說因為前四張太陽光正面，主持人阿甘反問：「這麼大改變其他團員都贊成嗎？」，沒想到團員因為團長昌哥是廣告公司CEO，有意見都要用「提案」的方式描述概念跟想法，讓大家超驚訝這過程像是給客戶提案的專輯概念。

這次新專輯更與知名歌手張震嶽合作《要死不死的情歌》，讓主唱米非說她差點「唱死」在錄音室裡面，因為這首歌不需要轉音技巧要放鬆的感覺，讓她唱了兩天最後選了一個完全沒有修過的版本，讓她印象深刻。

