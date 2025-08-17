晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

男歌手曝19歲罹癌「去年又復發」 曝最新近況：聽一首少一首

〔記者林欣穎／台北報導〕「小鹿」偉皓與阿甘主持民視娛樂節目《娛樂超skr》，日前邀請到推出新專輯《Dark Side of the Sun》的小男孩樂團以及入圍金曲歌王的鶴來到節目中，帶來新專輯《Same Stories, Different Narratives》十首如短篇小說的鶴式情歌。

鶴曾罹患甲狀腺惡性腫瘤，自嘲他的歌聽一次少一次。（民視提供）鶴曾罹患甲狀腺惡性腫瘤，自嘲他的歌聽一次少一次。（民視提供）

主持人小鹿介紹了身高185公分、多益935的高材生-鶴，一出道就震撼歌壇的現象級新人，鶴提到專輯第一首歌《VILLAIN》為靈感基底，構成了這次反派為基底的專輯，並推薦了跟魏如萱合作的歌曲《心臟的右邊》，提起對於魏如萱的印象是一位很好聊天的人並給予合作夥伴很多空間的音樂天。

鶴還在節目中爆料自己19歲就罹患甲狀腺惡性腫瘤，手術後卻在去年又復發，他覺得這是一種警示要好好愛惜自己身體，還不按牌理出牌說「我的歌聽一首少一首」，讓大家驚呼聲連連。

小男孩樂團團長昌哥（左起）、鼓手阿中、主唱米非、吉他手漢斯。（民視提供）小男孩樂團團長昌哥（左起）、鼓手阿中、主唱米非、吉他手漢斯。（民視提供）

接著成軍十年「小男孩樂團」讓主持人小鹿盛讚他們《我想要擁有你》炸裂爆紅，走在路上到處都聽得到。團長昌哥、主唱米非、吉他手漢斯以及鼓手阿中，提到這次新專輯風格有別以往帶點黑暗曲風，團長昌哥說因為前四張太陽光正面，主持人阿甘反問：「這麼大改變其他團員都贊成嗎？」，沒想到團員因為團長昌哥是廣告公司CEO，有意見都要用「提案」的方式描述概念跟想法，讓大家超驚訝這過程像是給客戶提案的專輯概念。

這次新專輯更與知名歌手張震嶽合作《要死不死的情歌》，讓主唱米非說她差點「唱死」在錄音室裡面，因為這首歌不需要轉音技巧要放鬆的感覺，讓她唱了兩天最後選了一個完全沒有修過的版本，讓她印象深刻。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中