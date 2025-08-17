晴時多雲

娛樂 最新消息

被犬青虧才剛開始就喘了 告五人雲安公開私密「很持久」

〔記者陳慧玲／台北報導〕告五人「黑夜狂奔」巡演回到台北，昨（16日）晚在Legacy TERA演出之後，今晚將繼續開唱。首場雲安在第一段講話時有點微喘，被犬青虧說：「才唱3首歌就喘嗎？」雲安馬上解釋自己可是很持久的，哲謙也笑說：「續航力可以撐3小時啦！」

告五人的行動車吸引歌迷拍照。（相信音樂提供）告五人的行動車吸引歌迷拍照。（相信音樂提供）

昨天告五人演出場外最吸睛的是「傻瓜唱片行」POP-UP行動車，展出犬青的麥克風、哲謙的鼓棒等珍貴東西，歌迷大排長龍搶拍照打卡。哲謙表示：「傻瓜唱片行裡面有三雙鼓棒，那是告五人錄第一張專輯的鼓棒，我都有好好收著，剛好藉此機會跟大家分享。」

告五人一連兩天在台北演出。（相信音樂提供）告五人一連兩天在台北演出。（相信音樂提供）

演唱會上告五人獻唱新專輯《我們就像那些要命的傻瓜》裡的新歌，歌曲在排行榜上有不錯的成績，這次巡演邀請到黃中岳擔任音樂總監，團員都覺得吃了定心丸。接下來告五人8月30日及31日去台中Legacy Taichung演出、9月6日及7日高雄LIVE WAREHOUSE開唱。

