娛樂 最新消息

一線卡司搶攻短劇市場！霍建華加入戰局新戲僅「7.6小時」

《搏憶》由霍建華領銜主演，結合懸疑、動作元素，被譽為「短劇時長，長劇容量」。（翻攝自微博）《搏憶》由霍建華領銜主演，結合懸疑、動作元素，被譽為「短劇時長，長劇容量」。（翻攝自微博）

〔記者傅茗渝／台北報導〕近年來，中國短劇在影視圈異軍突起，以短小精悍、節奏明快的特色在快時代娛樂中闖出一片天，吸引大量觀眾追看，也讓不少一線演員紛紛投入。霍建華則首次挑戰短劇形式，在騰訊推出的懸疑新作《搏憶》中擔綱主演。該劇由金像獎導演彭發執導，集結黃宗澤等實力派演員助陣，劇情緊湊，開播前就引起熱烈討論。

霍建華在《搏憶》中演出記憶錯亂的緝毒警，情感崩潰戲份展現演技張力。（翻攝自微博）霍建華在《搏憶》中演出記憶錯亂的緝毒警，情感崩潰戲份展現演技張力。（翻攝自微博）

在《搏憶》中，霍建華飾演的緝毒警韓旭開場即遭遇人生崩塌，妻子與戰友離奇死亡，他卻反被警方鎖定為頭號嫌疑人。雪上加霜的是，他因腦部受損導致記憶混亂，腦中不斷閃現「自己動手殺人」的片段，卻遺忘最關鍵的真相。

霍建華首度挑戰短劇，主演懸疑新作《搏憶》，化身記憶錯亂的緝毒警察。（翻攝自微博）霍建華首度挑戰短劇，主演懸疑新作《搏憶》，化身記憶錯亂的緝毒警察。（翻攝自微博）

劇情圍繞「記憶博弈」展開，設計多重反轉，包括「報案人竟是嫌疑人」以及「夢境與現實交錯」等燒腦設定，官方形容這是一部「短劇時長、長劇容量」的作品，挑戰觀眾對短劇的想像。對於丈夫的嶄新嘗試，林心如也在社群平台連續轉發定檔消息，力挺霍建華跨足短劇領域。

